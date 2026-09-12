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Sống Khỏe

Mờ mắt, đau đầu, cụ ông 79 tuổi phát hiện hẹp 90% động mạch cảnh

Chỉ xuất hiện nhìn mờ, cụ ông 79 tuổi bất ngờ phát hiện động mạch cảnh trong phải hẹp 90%, bên trái tắc hoàn toàn.

Thúy Nga

Nhìn mờ không ngờ tổn thương mạch máu nghiêm trọng

Ông Lê Đ.T., 79 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, đến Bệnh viện Bãi Cháy khám vì nhìn mờ hai mắt và đau đầu. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đang điều trị thường xuyên.

Khi nhập viện, ông tỉnh táo, Glasgow 15 điểm, huyết áp 130/80 mmHg. Khám lâm sàng chưa ghi nhận yếu liệt vận động hay tổn thương thần kinh sọ.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện bất thường nghiêm trọng tại hệ thống động mạch cảnh. Siêu âm vùng cổ nghi hẹp động mạch cảnh trong phải và huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh chung trái.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để đánh giá chính xác tổn thương mạch máu, người bệnh được chỉ định chụp MSCT mạch não và các động mạch não. Kết quả ghi nhận tắc động mạch cảnh chung bên trái, tắc đoạn gốc động mạch cảnh trong bên phải; xơ vữa gây hẹp khoảng 70% động mạch cảnh trong phải đoạn siphon và xơ vữa động mạch cảnh trong trái đoạn xoang hang, siphon.

Hình ảnh nhu mô não có ổ giảm tỷ trọng dạng tổn thương cũ vùng nhân bèo bên trái.

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Qua hội chẩn chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán hẹp động mạch cảnh trong phải; huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh chung trái; đục thủy tinh thể hai mắt trên nền tăng huyết áp.

Động mạch cảnh trong phải hẹp tới 90%

Trước nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ, người bệnh được chỉ định chụp mạch não và can thiệp mạch cảnh bằng hệ thống DSA.

Kíp can thiệp do BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh – Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp thực hiện. Kết quả chụp mạch não xác định động mạch cảnh trong phải đoạn gốc hẹp tới 90%, trong khi động mạch cảnh chung trái đã tắc hoàn toàn.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch, nong và đặt stent tại vị trí hẹp động mạch cảnh trong phải, giúp cải thiện lưu thông dòng máu.

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 1 ngày can thiệp, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, không còn triệu chứng đau đầu.

Theo BS Giáp Hùng Mạnh, động mạch cảnh trong hai bên là những mạch máu lớn, đảm nhiệm phần lớn lượng máu cung cấp cho não. Vì vậy, tình trạng một bên động mạch cảnh đã tắc hoàn toàn, bên còn lại hẹp tới 90% khiến nguy cơ thiếu máu não ở người bệnh đặc biệt đáng lo ngại.

“Nếu động mạch cảnh bên phải tiếp tục bị tắc, lượng máu lên não sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, vùng não thiếu máu có thể lan rộng, nguy cơ xảy ra đột quỵ nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh là rất cao”, BS Mạnh cảnh báo.

Trường hợp này cũng cho thấy tổn thương mạch cảnh nghiêm trọng không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng các dấu hiệu thần kinh điển hình. Người bệnh chủ yếu xuất hiện nhìn mờ, chưa ghi nhận yếu liệt hay rối loạn thần kinh rõ ràng, trong khi tổn thương mạch máu đã ở mức độ nặng.

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Bác sĩ kiểm tra tình trạng phục hồi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Giáp Hùng Mạnh khuyến cáo, người cao tuổi, đặc biệt những người có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh lý tim mạch, mạch máu não, cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Siêu âm động mạch cảnh có thể giúp phát hiện sớm tình trạng xơ vữa, hẹp mạch cảnh ở những người có nguy cơ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, tê bì một bên cơ thể, chóng mặt, mất thăng bằng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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#Hẹp động mạch cảnh #Đột quỵ #Xơ vữa động mạch #Chẩn đoán hình ảnh mạch máu #Bệnh lý mạch máu não

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