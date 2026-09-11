120 ngày đêm giành sự sống cho bé sinh non 23 tuần 5 ngày, nhiễm khuẩn huyết

Chào đời khi mới 23 tuần 5 ngày, nặng 600g và nhiễm khuẩn huyết nặng, bé gái Thảo Nhi trải qua hơn 4 tháng điều trị.

Chào đời ở 23 tuần 5 ngày, nặng 600g

Bé gái Thảo Nhi, con anh Đ.V.S. (Hoa Lư, Ninh Bình), vừa trở lại tái khám tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ở tuổi hiệu chỉnh 42 tuần, bé nặng 3.600g, da hồng hào, phát triển ổn định.

Ít ai nghĩ rằng hơn 4 tháng trước, sự sống của em từng ở ranh giới rất mong manh.

Thảo Nhi là con thứ ba của gia đình anh S., được thụ thai bằng phương pháp IVF. Trong thai kỳ, ở tuần 21, người mẹ phải khâu vòng cổ tử cung để giữ thai. Sau đó, mẹ tiếp tục gặp tình trạng nhiễm khuẩn nặng.

Bé chào đời khi thai mới 23 tuần 5 ngày, cân nặng vỏn vẹn 600g và chưa kịp được tiêm trưởng thành phổi. Ngay sau sinh, trẻ đối mặt với nhiễm khuẩn huyết được cho là lây truyền từ mẹ, kèm suy thận, rối loạn điện giải và tăng đường huyết.

Với trẻ sinh cực non ở tuổi thai thấp như vậy, nhiều cơ quan, đặc biệt là phổi, não và hệ miễn dịch, còn rất non nớt. Nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn và nhiều biến chứng trong quá trình điều trị rất cao.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bé - Ảnh BVCC

120 ngày điều trị từng bước

Ngay trong thời điểm đầu sau sinh, hệ thống hồi sức được kích hoạt để duy trì sự sống cho trẻ. Bé trải qua 4 lần truyền máu và 3 đợt điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn.

ThS.BS Dương Vân Anh, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, với một trẻ cực non mới hơn 23 tuần, các cơ quan chưa trưởng thành, lại kèm nhiễm khuẩn huyết, quá trình điều trị đòi hỏi phải theo dõi sát từng diễn biến.

“Đối với một em bé cực non chỉ mới hơn 23 tuần, các cơ quan gần như chưa hoạt động, lại gánh thêm tình trạng nhiễm khuẩn huyết, ranh giới sinh tử vô cùng mong manh. Mỗi ngày trôi qua thực sự là một cuộc chiến cân não”, bác sĩ chia sẻ.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phải tính toán, cân đối từng mililit dịch truyền và các thông số máy thở nhằm hạn chế tổn thương phổi cũng như nguy cơ biến chứng lâu dài. Những giai đoạn bệnh diễn biến phức tạp được ekip hội chẩn cùng TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, để đưa ra hướng xử trí phù hợp.

Một trong những vấn đề được đặc biệt lưu ý ở trẻ sinh cực non là tổn thương võng mạc do sinh non (ROP). Việc kiểm soát nồng độ oxy trong quá trình thở máy được thực hiện chặt chẽ. Sau điều trị, trẻ không mắc bệnh lý võng mạc do sinh non.

Bên cạnh hồi sức và điều trị nhiễm khuẩn, dinh dưỡng bằng sữa mẹ, phương pháp chăm sóc Kangaroo (da kề da) và massage vận động được áp dụng nhằm hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Sau quá trình điều trị bé đã ổn định về với gia đình - Ảnh BVCC

Sau hơn 4 tháng chăm sóc và điều trị, Thảo Nhi đạt mốc hiệu chỉnh 40 tuần và đủ điều kiện xuất viện. Cân nặng của bé tăng từ 600g lên 2.900g. Trẻ tự thở, bú sữa mẹ tốt.

Tại lần tái khám ở mốc hiệu chỉnh 42 tuần, bé tiếp tục tăng trưởng, đạt 3.600g.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng vận động cho trẻ

Theo gia đình, những ngày đầu khi con nằm viện là khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng. Việc được các bác sĩ thường xuyên tư vấn, thông báo tình trạng bệnh giúp cha mẹ hiểu rõ diễn biến và yên tâm đồng hành cùng quá trình điều trị.

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