Tự ý tiêm thuốc giảm đau lưng, người đàn ông bị nhiễm trùng cột sống

Đầu tháng 5/2026, ông T. (55 tuổi, TP HCM) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám vì đau lưng kéo dài, tê hai chân và xuất hiện tình trạng đau cách hồi thần kinh khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép rễ thần kinh. Mặc dù được chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh nhằm xử lý nguyên nhân gây bệnh.. nhưng bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Thay vào đó, ông tìm mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc theo lời giới thiệu của người quen và nhiều lần đến các phòng mạch gần nhà để tiêm thuốc giảm đau vùng lưng với hy vọng cải thiện triệu chứng, nhưng cơn đau thuyên giảm mà còn khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Chưa đầy một tháng sau, ông T. phải trở lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống cả hai chân, yếu chân rõ rệt và đi lại rất khó khăn.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm thân sống - đĩa đệm tầng L2-L3, thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép thần kinh và xuất hiện ổ áp xe cơ thắt lưng chậu. Các xét nghiệm cũng ghi nhận tình trạng nhiễm trùng.

Hình ảnh nhiễm trùng cột sống trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng nguy hiểm vì ổ nhiễm trùng có thể lan rộng, gây chèn ép thần kinh, để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến bệnh nặng, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhằm giải ép thần kinh và làm sạch các ổ mủ quanh ống sống.

Đồng thời, ê-kíp Khoa Ngoại Tiết Niệu thực hiện phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe cơ thắt lưng chậu để kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm sau mổ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng.

Sau phẫu thuật, người bệnh được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ kết hợp chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Sọ Não Cột Sống 2. Đến nay, tình trạng đau lưng và đau lan xuống hai chân đã giảm rõ rệt, sức cơ từng bước hồi phục và bệnh nhân đang tích cực tập phục hồi vận động.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Thành Duy, Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cảnh báo, việc tiêm thuốc giảm đau tại các cơ sở không bảo đảm điều kiện vô khuẩn hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm thân sống - đĩa đệm, hình thành ổ áp xe, nhiễm trùng nặng, thậm chí gây tổn thương thần kinh không thể hồi phục.

Cơn đau có thể tạm thời giảm sau khi tiêm nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn tồn tại. Nếu chỉ tập trung giảm đau mà không điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và có thể gây ra những biến chứng nặng nề hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video El Nino mạnh lên nhanh chóng, Việt Nam đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán: