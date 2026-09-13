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Sống Khỏe

Nhiều bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Huế được xuất viện

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đã có 11 bệnh nhân được xuất viện và đang tiếp tục theo dõi tại nhà.

Hạo Nhiên

Ngày 13/9, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế, đã có 11 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế được xuất viện. Ngành y tế đang tiếp tục tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sức khỏe 181 bệnh nhân còn lại, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.

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Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi, động viên công nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Tính đến ngày 13/9, có 192 trường hợp đang điều trị tại hai cơ sở y tế. Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 20 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tiếp nhận 172 bệnh nhân. Các bệnh nhân có triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng; chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Cùng ngày (13/9), có 11 bệnh nhân đã được xuất viện, 181 bệnh nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Theo đánh giá hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tạm ổn định.

Hiện, Sở Y tế TP Huế đang phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tập trung nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất trong khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh. Các cơ sở y tế được yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe để phục vụ công tác báo cáo và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, ngành y tế TP Huế đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định. Bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành cũng đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Ngộ độc #thực phẩm #TP Huế #xuất viện #Công ty Scav

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