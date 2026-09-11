Trên đường đi học, bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt sốc phản vệ nguy kịch

Chỉ vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt, bé trai 8 tuổi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp và rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

Từ vết ong đốt đến sốc phản vệ nguy kịch

Khoảng 6h55, trên đường được ông đưa đến trường, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu. Chỉ sau đó ít phút, trẻ xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa toàn thân, kèm khó thở, tức ngực.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2.

Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc phản vệ với nhiều dấu hiệu nguy kịch. SpO₂ chỉ còn 89-90%, trẻ thở nhanh, nhịp tim 150 lần/phút, mạch yếu, chi lạnh và hạ huyết áp.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ ở phòng cấp cứu - Ảnh minh họa BVCC

Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xử trí theo phác đồ sốc phản vệ, trong đó có tiêm bắp Adrenalin, bù dịch và hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, sau hai lần tiêm bắp Adrenalin, trẻ vẫn khó thở, nhịp tim nhanh, tưới máu kém, huyết động chưa cải thiện.

Trước nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ chuyển sang truyền Adrenalin tĩnh mạch, đồng thời theo dõi sát các chỉ số huyết động.

Sau khoảng 24 giờ điều trị tích cực, tuần hoàn của trẻ dần ổn định. Thuốc vận mạch được giảm liều và ngừng khi đáp ứng tốt. Sau gần 3 ngày điều trị tại cơ sở 2, trẻ hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Ong vò vẽ đốt không chỉ gây đau, sưng

BSCKII Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ trách Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ cơ sở 2 cho biết, nọc ong vò vẽ chứa hỗn hợp peptide và các chất trung gian viêm như histamin, phospholipase A2, acid amin... với khoảng 40 thành phần.

Các chất này có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân, suy thận cấp... Nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời, người bị ong đốt có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đáng lưu ý, phản vệ không phải lúc nào cũng khởi đầu bằng những biểu hiện rầm rộ. Một số trường hợp ban đầu chỉ nổi ban đỏ, ngứa hoặc mề đay, sau đó nhanh chóng xuất hiện khó thở, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, thậm chí ngừng tim.

“Điều đáng lưu ý là một số trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện các biểu hiện ngoài da như nổi ban đỏ, ngứa hoặc mề đay, nhưng sau đó có thể nhanh chóng chuyển sang tình trạng khó thở, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, thậm chí ngừng tim nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời”, bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Cách nhận biết loại ong - Ảnh minh họa BVCC

Làm gì khi trẻ bị ong đốt?

BSCKII Nguyễn Tân Hùng hướng dẫn, khi trẻ không may bị ong đốt, phụ huynh cần nhanh chóng kiểm tra và lấy ngòi ong nếu có. Có thể khều nhẹ hoặc dùng nhíp gắp ra, tránh nặn ép vùng da bị đốt. Sau đó, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước và xà phòng.

Quan trọng nhất là theo dõi sát trẻ sau khi bị ong đốt. Nếu xuất hiện nổi ban, ngứa lan rộng, mề đay, khó thở, tức ngực, chóng mặt, lơ mơ hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Cách hạn chế nguy cơ ong đốt: - Trẻ nhỏ nên có người giám hộ đi cùng khi ở ngoài trời. - Nếu phát hiện tổ ong quanh khu vực nhà ở, cần nhờ người có kinh nghiệm xử lý, phá dỡ. - Hướng dẫn trẻ không chọc, ném hoặc phá tổ ong. - Khi đi dã ngoại, không nên mặc quần áo quá sặc sỡ, in hình bông hoa; hạn chế sử dụng đồ ăn, nước uống có vị ngọt vì có thể thu hút ong. - Nếu ong vò vẽ bay quanh người, cần bình tĩnh, hít thở sâu, thở đều, không chạy và không đập ong. Khi không còn cảm nhận sự đe dọa, ong có thể tự bay đi.

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