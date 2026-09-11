Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, đồng thời xử trí tổn thương tại tụy, lách, dạ dày, buồng trứng và mạc nối lớn.

Bệnh nhân Hoàng Thị T., 70 tuổi, nhập viện do đau âm ỉ vùng quanh rốn kéo dài khoảng 2 tuần. Trước đó, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, đại tiểu tiện bình thường.

Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng có tổn thương xâm lấn, di căn đến nhiều cơ quan trong ổ bụng, gồm tụy, lách, dạ dày và mạc nối.

Đây là tình trạng phức tạp, khi khối u không chỉ khu trú tại cơ quan ban đầu mà đã liên quan đến nhiều cấu trúc trong ổ bụng. Sau khi đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để xử trí các tổn thương trong cùng một cuộc mổ.

Theo đó, các bác sĩ tiến hành cắt thân - đuôi tụy và cắt lách; cắt buồng trứng, đồng thời loại bỏ tổ chức xâm lấn tại mạc nối lớn. Phần dạ dày bị tổn thương cũng được cắt bỏ, kết hợp đường rạch nhỏ để hỗ trợ lấy bệnh phẩm.

Việc phải xử trí tổn thương ở nhiều cơ quan trong cùng một cuộc phẫu thuật đặt ra yêu cầu cao đối với ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức. Các thao tác cần được thực hiện chính xác nhằm kiểm soát tổn thương, hạn chế biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đau bụng âm ỉ 2 tuần, cụ bà phát hiện ung thư buồng trứng di căn nhiều nơi - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực, điều trị nâng cao thể trạng và theo dõi sát diễn biến hậu phẫu. Sau 10 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ tiến triển tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Phẫu thuật nội soi có ưu điểm là giảm mức độ xâm lấn so với phẫu thuật mở trong những trường hợp phù hợp, qua đó có thể giúp giảm đau, hạn chế tổn thương mô và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm hơn. Tuy nhiên, với những ca có tổn thương phức tạp và liên quan nhiều cơ quan, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần dựa trên đánh giá cụ thể về vị trí, mức độ xâm lấn và khả năng can thiệp an toàn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, đau bụng âm ỉ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không đồng nghĩa với ung thư. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện bất thường so với trước đây, người bệnh cần được thăm khám để tìm nguyên nhân thay vì tự theo dõi trong thời gian dài.

Đặc biệt, ở người lớn tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra khi có triệu chứng bất thường có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh lý sớm. Với ung thư, phát hiện và đánh giá bệnh ở giai đoạn sớm có thể mở rộng hơn các lựa chọn điều trị.

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