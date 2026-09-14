Nhịp tim 27 lần/phút, bệnh nhân 50 tuổi vượt qua ca mổ tim 'cân não'

Ngất xỉu, mệt mỏi suốt nhiều năm, người đàn ông 50 tuổi phát hiện hẹp van động mạch chủ nặng và block nhĩ thất cấp 3.

Nhịp tim có lúc chỉ còn 27 lần/phút

Nam bệnh nhân Đ.B.L. (50 tuổi, Bắc Ninh) có bệnh lý tim mạch khoảng 10 năm, thường xuyên mệt mỏi và xuất hiện những cơn ngất xỉu bất ngờ. Vài tuần trước khi nhập viện, trong lúc đang làm việc, anh đột ngột vã mồ hôi, hoa mắt rồi ngã khuỵu.

Bác sĩ gần nhà phát hiện tiếng thổi tim bất thường nên gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân chuyển tuyến đến Hà Nội.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, hội đồng chuyên môn do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, phụ trách bệnh viện, chủ trì cùng các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực xác định bệnh nhân có hai tổn thương tim nặng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thứ nhất là hẹp nặng van động mạch chủ kèm vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái. Thứ hai là block nhĩ thất cấp 3, mức độ rối loạn dẫn truyền nặng, khiến nhịp tim chậm và chập chờn.

Theo gia đình, có thời điểm máy theo dõi ghi nhận nhịp tim bệnh nhân chỉ còn 27 lần/phút. Người bệnh mệt nhiều, lo sợ không dám ngủ.

Tình trạng block nhĩ thất cấp 3 khiến nguy cơ ngừng tim trong quá trình phẫu thuật tim hở trở thành vấn đề đặc biệt đáng lo ngại. Vì vậy, ê-kíp không tiến hành thay van ngay mà lựa chọn chiến lược điều trị theo hai giai đoạn.

2 ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho ca bệnh nặng - Ảnh BVCC

Hai bước xử trí trước ca mổ nguy hiểm

Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn nhằm kiểm soát và ổn định nhịp tim. Sau 2 tuần được chăm sóc đặc biệt và khi thể trạng hồi phục, các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật tim hở.

Ca mổ do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp Phẫu thuật, Gây mê hồi sức và Tuần hoàn ngoài cơ thể thực hiện.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc thay van mà còn ở tổ chức vôi hóa bám sâu, lan xuống đường ra thất trái. Khi bóc tách, phẫu thuật viên phải kiểm soát từng vùng tổn thương để hạn chế nguy cơ rách thành cơ tim hoặc thủng vòng van.

Một nguy cơ khác là các mảng vôi hóa có thể bong ra trong quá trình phẫu thuật, theo dòng máu lên não và gây tắc mạch, dẫn đến đột quỵ.

Ê-kíp đã nạo vét tổ chức vôi hóa, bảo tồn cấu trúc cơ tim, làm sạch lòng thất trái và thay thành công van động mạch chủ cơ học On-X số 21.

Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được quản lý đau và hồi sức theo chiến lược ERAS. Máy thở được rút sau khoảng 2 giờ kết thúc phẫu thuật. Sau 24 giờ, bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh thông thường.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cần lưu ý Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân. Hoa mắt, chóng mặt hoặc ngất xỉu. Cảm giác tim đập bất thường, quá chậm hoặc chập chờn. Có tiếng thổi tim hoặc tiền sử bệnh van tim. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần được khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để đánh giá và điều trị kịp thời.

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