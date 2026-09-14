Nhồi máu cơ tim gia tăng: Những 'cú lừa' từ triệu chứng

Chỉ trong một tuần, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận 8 ca cần chụp DSA mạch vành, nhiều trường hợp phải đặt stent khẩn cấp.

Đau bụng, nôn ói cũng có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim

Chỉ trong một tuần, Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận liên tiếp 8 trường hợp cần chụp DSA mạch vành. Nhiều bệnh nhân được phát hiện nhồi máu cơ tim và phải can thiệp đặt stent khẩn cấp.

Đáng lưu ý, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Một số người có triệu chứng dễ nhầm với bệnh lý tiêu hóa hoặc biểu hiện mơ hồ, khiến việc thăm khám bị trì hoãn.

Phim DSA trước và sau can thiệp nhồi máu cơ tim của bà H.T.T. (71 tuổi) - Ảnh BVCC

Bà Đ.T.Tr. (42 tuổi, Hưng Thuận, Tây Ninh) nhập viện cấp cứu vì đau vùng thượng vị, đau tăng khi đói, kèm nôn ói và đau đầu liên tục. Đây là những biểu hiện dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, qua thăm khám, xét nghiệm và siêu âm tim, các bác sĩ ghi nhận chức năng tim giảm nặng, EF chỉ còn 36%. Điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành trước rộng, kèm rối loạn nhịp nguy hiểm. Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng can thiệp để đặt stent tái thông mạch vành.

Trường hợp khác, bà H.T.T. (71 tuổi, Phước Thạnh, Tây Ninh) xuất hiện cảm giác nặng âm ỉ sau xương ức kéo dài 3 ngày nhưng chủ quan không đi kiểm tra. Chỉ đến khi tình trạng nặng ngực tăng rõ rệt, nghỉ ngơi không thuyên giảm, bà mới đến bệnh viện.

Kết quả chụp DSA cho thấy động mạch vành hẹp nặng nhiều vị trí, có nơi hẹp tới 90–95%. Bệnh nhân phải được nong và đặt 2 stent khẩn cấp.

Trong khi đó, ông V.T.T. (51 tuổi, Gò Dầu, Tây Ninh) khởi phát bằng cơn đau âm ỉ trước ngực, sau đó lan ra hai vai, kèm mệt và khó thở. DSA ghi nhận động mạch liên thất trước hẹp tới 95–99%, gần tắc hoàn toàn. Bệnh nhân được đặt stent để tái thông mạch vành.

Phim DSA trước và sau can thiệp nhồi máu cơ tim – Ông V.T.T. (51 tuổi) - Ảnh BVCC

“Thời gian là sống còn”

BS.CKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết khi động mạch vành bị tắc, thời gian cơ tim thiếu máu càng kéo dài thì nguy cơ hoại tử cơ tim không hồi phục càng lớn.

Người bệnh có thể đối mặt với suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, đứt dây chằng van tim hoặc tử vong đột ngột.

Ngoài đau hoặc nặng ngực, nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện bằng khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt mỏi bất thường; chóng mặt, buồn nôn, nôn, khó chịu vùng thượng vị; đau hoặc tê lan lên hàm, cổ, lưng, hai tay hoặc vai.

Chính những biểu hiện không điển hình này có thể khiến người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà hoặc nghĩ mình mắc bệnh tiêu hóa, bỏ lỡ thời gian cần thiết để đánh giá và xử trí.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người trên 40 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh; người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu; hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia; thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch vành, đột quỵ sớm cần chú ý nguy cơ tim mạch.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau hoặc nặng ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, đau thượng vị hoặc đau lan ra vai, tay, hàm, lưng, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, can thiệp mạch vành để được đánh giá kịp thời.

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