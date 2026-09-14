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Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Nam Phi, hơn 20 người thiệt mạng

Theo giới chức địa phương, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Nam Phi đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.  

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Giao thông Quốc gia và chính quyền địa phương ngày 14/9 cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện tại Nam Phi đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe taxi minibus và một phương tiện khác tại tỉnh Tây Cape, trên đoạn đường giữa hai thị trấn Prince Albert và Leeu-Gamka, cách Cape Town khoảng 380 km về phía đông", Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Nam Phi thông báo trên mạng xã hội X.

Muneera Allie, người phát ngôn của Sở Giao thông tỉnh Tây Cape, cho biết thêm vụ tai nạn trên tuyến quốc lộ N1 xảy ra vào khoảng 23h30 phút đêm 13/9 (giờ địa phương).

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Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện tại Nam Phi đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Cape.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Nhà chức trách nhận định hai xe taxi minibus đã va chạm trực diện, sau đó chiếc xe còn lại lao vào hai xe này", theo Sở Giao thông tỉnh Tây Cape.

Đường N1 bị đóng cửa tạm thời cả hai chiều sau khi tai nạn xảy ra.

“Các đội cứu hộ và điều tiết giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tuyến đường N1 tạm thời bị đóng cửa cả hai chiều. Người lái xe được khuyến cáo nên tránh khu vực này nếu có thể, tuân theo hướng dẫn của các nhân viên điều tiết giao thông và lực lượng cứu hộ tại hiện trường", phát ngôn viên Muneera Allie cho biết.

Theo AP, xe taxi minibus là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của nhiều người dân tại Nam Phi và thường xuyên liên quan đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ hồi tháng 6/2022

Nguồn video: THĐT
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