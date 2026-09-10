Truyền thông Nga đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Dư luận và truyền thông Nga đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tối 9/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga (từ ngày 7-9/9/2026).

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều hãng thông tấn, cơ quan truyền thông của Nga tích cực đưa tin và đánh giá cao.

Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Nga

Hãng URA.RU đăng tải bài viết về cuộc hội đàm tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược, thương mại và kinh tế, năng lượng, hợp tác khoa học giáo dục, các mối liên hệ nhân đạo, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm.

Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Nga. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ura.ru.

URA.RU đưa tin, hợp tác kinh tế là chủ đề thảo luận quan trọng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới.

Một trọng tâm khác là phát triển giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Nga và Việt Nam nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng tích cực đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo TASS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước "đã đạt được những tiến bộ tích cực, thiết thực và toàn diện, dựa trên lợi ích chung và nền tảng vững chắc của sự tin tưởng lẫn nhau".

TASS dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh, thúc đẩy hợp tác trong khoa học và chuyển đổi số,...

"Hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự như một trụ cột chiến lược trong quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong lĩnh vực phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Putin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thêm, Hà Nội và Moscow đang hướng tới mục tiêu "đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột thực sự và động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương".

"Các bên sẽ mở rộng nghiên cứu và sử dụng chung các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ lượng tử, công nghệ vũ trụ và tự động hóa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo TASS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nhân đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam và Nga sẽ "mở rộng hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và ngoại giao nhân dân, qua đó củng cố hơn nữa nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ song phương".