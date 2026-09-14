Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Sáng 14/9, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, đại diện Bộ Tổng Tham mưu trình bày báo cáo về đề xuất nói trên.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã giao Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về nội dung này.

Theo báo cáo, việc chuyển giao được thực hiện theo hướng không làm phát sinh tổ chức, biên chế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ đầu mối tiếp nhận, quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung đề xuất, đồng thời phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, tính phù hợp và những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang thống nhất với nội dung đề xuất; đồng thời lưu ý một số chi tiết cần chỉnh sửa, bảo đảm báo cáo đề xuất chặt chẽ, phù hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tư pháp trong Quân đội tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn; tăng cường phối hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc liên quan chính xác, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự khi được ban hành để áp dụng phù hợp vào thực tiễn công tác; đồng thời giao cơ quan chức năng hoàn thiện văn bản, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.