Tàu chở hàng của Iran bị tấn công, 4 người thương vong

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần eo biển Hormuz, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công ngoài khơi đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất vịnh Ba Tư, vào sáng sớm ngày 13/9, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, theo AP.

"Iran sẽ không đầu hàng"

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thống đốc Qeshm cho biết người thiệt mạng nằm trong số 10 thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở hàng, và các nhà chức trách vẫn chưa xác định được loại vật thể gây ra vụ nổ.

Trong khi đó, Cơ quan giám sát hoạt động thương mại hàng hải của Vương quốc Anh báo cáo một tàu bị trúng vật thể lạ khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, một đám cháy bùng phát sau đó và những người trên tàu được sơ tán. Hiện chưa rõ liệu đó có phải là cùng một vụ tấn công hay không.

Một số tàu thương mại neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Quân đội Mỹ, lực lượng trước đây từng tấn công tàu mang cờ Iran trong bối cảnh duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, hiện chưa đưa ra bình luận. Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa mới từ các tên lửa đạn đạo của Iran phóng vào tàu chiến của họ.

Đảo Qeshm, nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas khoảng 22 km, là hòn đảo chiến lược giúp Iran khẳng định quyền kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz.

Vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội rằng: "Người dân chúng tôi không thể bị khuất phục bởi sự bắt nạt. Iran sẽ không đầu hàng”.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang và Iran đang phải chịu áp lực kinh tế nặng nề. Tổng thống Pezeshkian khẳng định, mọi nỗ lực ép buộc nước này nhượng bộ thông qua việc gây sức ép lên nền kinh tế và cơ sở hạ tầng sẽ chỉ là vô ích.

Cửa khẩu biên giới Iraq - Iran mở lại

Giới chức Iraq cho biết hoạt động đi lại của hành khách đã được nối lại tại các cửa khẩu biên giới trọng yếu với Iran sau khi bị đóng cửa vào ngày 12/9 do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq khiến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út phải đóng cửa.

"Các cửa khẩu al-Sheeb ở tỉnh Maysan phía nam và Shalamcheh ở tỉnh Basra phía nam đã hoạt động trở lại vào sáng ngày 13/9, và hoạt động thương mại sẽ được nối lại trong những ngày tới", theo thông báo của Trung tâm Truyền thông An ninh Iraq.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã phủ nhận liên quan đến vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út.

Lãnh đạo Ai Cập và Iran hội đàm tại New Delhi

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, nơi nhóm các nền kinh tế mới nổi bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Ông el-Sissi nói với ông Pezeshkian rằng Ai Cập mong muốn Iran nỗ lực tối đa nhằm hạ nhiệt căng thẳng và đạt được “giải pháp toàn diện, bền vững và hòa bình cho cuộc khủng hoảng”, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ai Cập.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng kêu gọi chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Ả Rập.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út

Trong diễn biến khác ở Trung Đông, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Ả Rập Xê Út.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố trong một thông cáo rằng họ đã nhắm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Sharurah, khu vực Najran. Ông không cung cấp bằng chứng hay thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Chuông báo động đã vang lên tại tỉnh này vào ngày 12/9, theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Lực lượng phòng vệ dân sự cũng cho biết một vật thể đã rơi xuống huyện al-Tawwal gần biên giới với Yemen dọc theo Biển Đỏ, làm 2 người bị thương và gây hư hại cho một số công trình. Thông cáo quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công này.

Leo thang giao tranh giữa Houthi và Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và được quốc tế công nhận đang làm dấy lên nguy cơ nội chiến trở lại tại Yemen sau 4 năm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

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