Các video cho thấy trận địa Patriot của Mỹ ở Jordan liên tiếp khai hỏa để chặn đợt tấn công tên lửa của Iran, nhưng nhiều vẫn để lọt mục tiêu.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trận địa Patriot phải khai hỏa như súng máy để chặn tên lửa đạn đạo Iran

Nguồn: BabakTaghvaee1.

Video được người dân Jordan đăng trên mạng xã hội hôm 9/9 cho thấy hàng loạt tên lửa Patriot phóng lên từ trận địa phòng không bảo vệ căn cứ không quân Muwaffaq Salti, tạo thành những vệt sáng và cột khói trên bầu trời khu vực. Một số quả đạn Patriot dường như đã chặn được mục tiêu, nhưng ít nhất 4 tên lửa đạn đạo Iran vẫn vượt qua lưới phòng thủ và lao xuống sân bay.

"Trận địa Patriot của lục quân Mỹ đã phóng lượng lớn tên lửa PAC-2 và PAC-3 trong trận đánh rạng sáng 9/9. Nhưng họ đang phung phí hàng chục quả đạn quý giá để đối phó tên lửa đạn đạo Iran, đến mức không còn gì để đánh chặn đợt tấn công thứ hai và thứ ba của đối phương", chuyên gia phân tích quân sự Babak Taghvaee nhận xét.

Theo Defense Express ước tính khoảng 60 tên lửa Patriot đã được phóng lên, trong khi chuyên trang quân sự Defense Security Asia cho rằng con số có thể lên tới gần 100 quả. "Các khẩu đội Patriot phải khai hỏa như súng máy để chặn tên lửa đạn đạo Iran", Defense Express nhận xét.

Bệ phóng của tổ hợp Patriot của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: USAF

Defense Express nhận định mức độ tiêu hao này là rất đáng chú ý, do các khẩu đội bảo vệ sân bay Muwaffaq Salti thuộc biên chế lục quân Mỹ, chứ không phải lực lượng của Jordan.

"Những đợt phóng tên lửa Patriot như súng máy vãi đạn trước đây được giải thích là do kíp vận hành nước ngoài có trình độ thấp và thiếu kinh nghiệm, trong khi lực lượng Mỹ đã tham chiến hơn 6 tháng và quen thuộc với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Iran", Defense Express cho hay.

Giới chuyên gia nêu khả năng đây là biện pháp nhằm bảo đảm tỷ lệ hạ mục tiêu khi đối phó các đòn tấn công bằng lượng lớn tên lửa đạn đạo hiện đại, chứ không đơn thuần là do hạn chế trình độ của kíp điều khiển.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, trước đó nhận định Iran đã phóng khoảng 30-40 tên lửa đạn đạo từ nhiều trận địa khác nhau, nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại thành phố Aqaba cùng căn cứ không quân Muwaffaq Salti và Prince Hassan ở Jordan.

"Thật điên rồ khi nhận ra rằng trận đánh này đã khiến lực lượng Mỹ bắn hết lượng tên lửa Patriot sản xuất trong hơn 2 tháng. Kho dự trữ của họ đang tiếp tục cạn dần, trong khi tốc độ xuất xưởng vũ khí vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu", AMK Mapping phân tích.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Muwaffaq Salti vào đầu năm 2026. Ảnh: OSINTdefender.

Quân đội Jordan tuyên bố đã ứng phó với 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ và đánh chặn thành công 18 quả trong số này, trong khi 2 tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có dân cư. Đài truyền hình i24News của Israel dẫn các nguồn tin cho biết Jordan đã đánh chặn ít nhất 35 tên lửa và mô tả đây là "một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Iran nhằm vào Jordan từ trước đến nay".

Quan chức Mỹ từng tiết lộ các đơn vị phòng không "cố tình bỏ lọt" một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran, không còn cố gắng đánh chặn toàn bộ mục tiêu như trước để tiết kiệm đạn dược. Cường độ khai hỏa của các khẩu đội Patriot rạng sáng 9/9 có thể do căn cứ Muwaffaq Salti thời điểm đó đang có những khí tài giá trị cao.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 9/9 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào "hạ tầng quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan" nhằm đáp trả vụ tập kích 5 tàu chở dầu thô trước đó một ngày.

"Trong chiến dịch này, lượng lớn tên lửa đạn đạo, gồm cả những mẫu dùng nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, đã đánh trúng nhà chứa và khu vực bảo dưỡng, chuẩn bị và triển khai tiêm kích F-35, F-15 và F-16, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương", IRGC cho biết.