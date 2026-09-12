Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Philippines tìm kiếm hơn 80 người mất tích trong vụ cháy phà

Lực lượng cứu hỏa đã tiến vào bên trong một chiếc phà bị cháy đen trên vùng biển Philippines để tìm 84 người mất tích. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng cứu hỏa ngày 11/9 đã tiến vào bên trong chiếc phà bị cháy tại vùng biển Philippines, sau vụ hỏa hoạn trên phà xảy ra tối 9/9 khiến 5 người thiệt mạng và 84 người mất tích.

Hình ảnh do lực lượng tuần duyên công bố vào khoảng giữa trưa 11/9 cho thấy 3 tàu nhỏ tiếp cận MV June Aster, con phà dường như đã ngừng phát ra khói khi các nhân viên di chuyển trên boong ngoài của tàu.

chaypha.png
Lực lượng cứu hộ Philippines đang tìm kiếm 84 người mất tích sau vụ hỏa hoạn trên phà tối 9/9/2026. Ảnh: CGD-Palawan.

Joy Dianne Gumatay, cán bộ truyền thông của lực lượng tuần duyên cho biết vào ngày 11/9 rằng, họ chưa nhận được thông tin cập nhật từ đội cứu hỏa về những gì được phát hiện bên trong, bao gồm cả việc có thêm trường hợp tử vong nào hay không.

Chiếc phà khởi hành từ thủ đô Manila vào tối 9/9 và cách làng Turda khoảng 7,4 km, gần điểm đến Coron thuộc tỉnh Palawan, khi vụ cháy được báo cáo.

Hôm 10/9, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận con phà đang bốc cháy và ngập khói để tìm kiếm những hành khách có thể bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đã phải tạm dừng trong đêm.

Lực lượng tuần duyên và các tàu khác đã cứu được 43 người, một số được đưa lên từ dưới nước khi chiếc phà đang cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

“Ngọn lửa lan rất nhanh. Lúc đó tôi ngã xuống sàn và lưng bị bỏng”, nạn nhân sống sót Arnulfo Nokki Villanueva chia sẻ trong một đoạn video phát trên News5. Arnulfo Nokki Villanueva đã nhảy ra ngoài qua cửa sổ. “Tôi muốn lấy áo phao nhưng không thể vì mọi người giẫm lên tôi. Ai cũng hoảng loạn”, Arnulfo Nokki Villanueva kể lại.

Lực lượng tuần duyên, các cơ quan chức năng khác, tình nguyện viên và ngư dân đã tìm kiếm trên vùng biển lân cận, các đội tuần tra ven biển cũng kiểm tra dọc bờ để tìm người có thể trôi dạt vào bờ, nhưng không phát hiện gì.

Theo danh sách hành khách, trên phà có 134 người, trong đó gồm 117 hành khách và 17 thuyền viên. Con phà dài 53m này có sức chứa tối đa 306 hành khách và 27 thuyền viên.

Hai trong số những người sống sót là du khách đến từ Chile, theo bà Rachel Conserman, nhân viên của công ty chủ quản Atienza Interisland Ferries Inc. Bà cho biết họ đang hồi phục tại một bệnh viện ở Coron, đồng thời xác nhận không có người nước ngoài nào khác trên tàu.

Công ty vận tải cho biết trong một thông cáo rằng họ đang hỗ trợ những người có mặt trên phà và gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với lực lượng tuần duyên và các cơ quan hàng hải để tìm kiếm các hành khách mất tích cũng như xác định nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nhà ở Ấn Độ trước đây

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#cháy phà ở Philippines #cháy phà #hỏa hoạn trên phà ở Philippines #thương vong trong vụ cháy phà #Philippines

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại khách sạn ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

Hỏa hoạn tại một khách sạn ở Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, đám cháy bùng phát tại một khách sạn ở Kolkata, Ấn Độ, vào rạng sáng ngày 19/8, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Hãng tin Press Trust of India đưa tin, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 1h45 sáng tại một khách sạn ở trung tâm Kolkata, gần trụ sở Sở cứu hỏa Tây Bengal.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở Nga, 15 người tử vong

15 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga.  

AP dẫn thông tin từ ban quản lý nhà máy hôm 27/8 cho hay, vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu tổ hợp hóa chất khí đốt Amur ở vùng Viễn Đông của Nga vào đầu tuần này, khiến 15 người thiệt mạng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều công nhân vội vàng tìm nơi trú ẩn khi ngọn lửa bùng lên tại tổ hợp vào ngày 25/8.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại bữa tiệc cưới ở Congo, hàng chục người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bữa tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa của Congo đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ Thị trưởng Norbert Mushinga xác nhận một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ cháy bắt đầu vào đêm 4/9 và kéo dài đến rạng sáng ngày 5/9 tại một tòa nhà ở Lingwala, phía bắc Kinshasa. Các hành lang chật hẹp của tòa nhà bị tắc nghẽn bởi dòng người cố gắng thoát thân khỏi đám cháy", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới