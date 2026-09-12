Philippines tìm kiếm hơn 80 người mất tích trong vụ cháy phà

Lực lượng cứu hỏa đã tiến vào bên trong một chiếc phà bị cháy đen trên vùng biển Philippines để tìm 84 người mất tích.

AP đưa tin, lực lượng cứu hỏa ngày 11/9 đã tiến vào bên trong chiếc phà bị cháy tại vùng biển Philippines, sau vụ hỏa hoạn trên phà xảy ra tối 9/9 khiến 5 người thiệt mạng và 84 người mất tích.

Hình ảnh do lực lượng tuần duyên công bố vào khoảng giữa trưa 11/9 cho thấy 3 tàu nhỏ tiếp cận MV June Aster, con phà dường như đã ngừng phát ra khói khi các nhân viên di chuyển trên boong ngoài của tàu.

Lực lượng cứu hộ Philippines đang tìm kiếm 84 người mất tích sau vụ hỏa hoạn trên phà tối 9/9/2026. Ảnh: CGD-Palawan.

Joy Dianne Gumatay, cán bộ truyền thông của lực lượng tuần duyên cho biết vào ngày 11/9 rằng, họ chưa nhận được thông tin cập nhật từ đội cứu hỏa về những gì được phát hiện bên trong, bao gồm cả việc có thêm trường hợp tử vong nào hay không.

Chiếc phà khởi hành từ thủ đô Manila vào tối 9/9 và cách làng Turda khoảng 7,4 km, gần điểm đến Coron thuộc tỉnh Palawan, khi vụ cháy được báo cáo.

Hôm 10/9, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận con phà đang bốc cháy và ngập khói để tìm kiếm những hành khách có thể bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đã phải tạm dừng trong đêm.

Lực lượng tuần duyên và các tàu khác đã cứu được 43 người, một số được đưa lên từ dưới nước khi chiếc phà đang cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

“Ngọn lửa lan rất nhanh. Lúc đó tôi ngã xuống sàn và lưng bị bỏng”, nạn nhân sống sót Arnulfo Nokki Villanueva chia sẻ trong một đoạn video phát trên News5. Arnulfo Nokki Villanueva đã nhảy ra ngoài qua cửa sổ. “Tôi muốn lấy áo phao nhưng không thể vì mọi người giẫm lên tôi. Ai cũng hoảng loạn”, Arnulfo Nokki Villanueva kể lại.

Lực lượng tuần duyên, các cơ quan chức năng khác, tình nguyện viên và ngư dân đã tìm kiếm trên vùng biển lân cận, các đội tuần tra ven biển cũng kiểm tra dọc bờ để tìm người có thể trôi dạt vào bờ, nhưng không phát hiện gì.

Theo danh sách hành khách, trên phà có 134 người, trong đó gồm 117 hành khách và 17 thuyền viên. Con phà dài 53m này có sức chứa tối đa 306 hành khách và 27 thuyền viên.

Hai trong số những người sống sót là du khách đến từ Chile, theo bà Rachel Conserman, nhân viên của công ty chủ quản Atienza Interisland Ferries Inc. Bà cho biết họ đang hồi phục tại một bệnh viện ở Coron, đồng thời xác nhận không có người nước ngoài nào khác trên tàu.

Công ty vận tải cho biết trong một thông cáo rằng họ đang hỗ trợ những người có mặt trên phà và gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với lực lượng tuần duyên và các cơ quan hàng hải để tìm kiếm các hành khách mất tích cũng như xác định nguyên nhân vụ việc.

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