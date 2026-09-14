Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người. Ngày 14/9, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm trước niên hạn.

Ngày 14/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 115/QĐT-BQP về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Tùng đi qua khu vực giữa cầu Bo, thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, thì phát hiện một nam công dân đang giằng co với mẹ.

Qua trao đổi, Trung tá Trần Văn Tùng được biết người này có ý định tự tử. Đồng chí Tùng cùng một công dân đi đường nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục và động viên người này từ bỏ ý định.

Người này sau đó đồng ý và nhờ Trung tá Trần Văn Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, trong lúc Trung tá Trần Văn Tùng quay lại lấy xe để chở người này về, khoảng 9h45, người này bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Không quản nguy hiểm đến tính mạng, Trung tá Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, để lại quân tư trang trên xe máy rồi nhảy xuống sông cứu người.

Trung tá Trần Văn Tùng đã tiếp cận được người gặp nạn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị nước cuốn trôi và Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng. Ảnh: QĐND.

Hành động dũng cảm của Trung tá Trần Văn Tùng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tá Trần Văn Tùng không còn nữa là một mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị nhưng để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.