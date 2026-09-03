Tai nạn xe buýt ở Ai Cập, hàng chục người tử vong

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở bán đảo Sinai của Ai Cập.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết, vụ tai nạn xe buýt xảy ra trên tuyến đường nối liền các khu nghỉ dưỡng du lịch Dahab và Nuweiba thuộc tỉnh Nam Sinai vào ngày 2/9. Ít nhất 22 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

20 xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường để đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần đó. Bộ Y tế Ai Cập không nêu rõ quốc tịch của các nạn nhân.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Sinai, Ai Cập, đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: X.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết có công dân Jordan nằm trong số các nạn nhân. Tuy nhiên, ông không cung cấp con số cụ thể.

Trong khi đó, Đài truyền hình công cộng al-Mamlaka có trụ sở tại Amman đưa tin 10 công dân Jordan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Đài này cho biết thêm chiếc xe buýt đang trên đường từ Cairo đến Amman thì bị lật trên đoạn đường giữa Dahab và Nuweiba.

Bộ Y tế Ai Cập không nêu rõ nguyên nhân, nhưng truyền thông địa phương đưa tin chiếc xe buýt bị lật sau khi một lốp xe bị nổ.

Theo AP, tai nạn giao thông chết người cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người ở Ai Cập mỗi năm. Chạy quá tốc độ, đường sá xuống cấp và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo là một số nguyên nhân chính dẫn đến hầu hết các vụ tai nạn.

Vào tháng 1/2026, 21 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên một con đường gần tỉnh Beni Suef phía nam.

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