Diễn biến vụ lật phà chở hơn 240 người ngoài khơi Indonesia

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, phà Virgo Transport 8 chở hơn 240 người, đang trên hành trình từ Surabaya ở Đông Java đến Banjarmasin thuộc tỉnh Nam Kalimantan, thì bị lật úp trên Biển Java trong điều kiện thời tiết xấu hôm 13/9.

6 người thiệt mạng, 129 người vẫn mất tích

Ông I Putu Sudayana, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Banjarmasin, cho biết thuyền trưởng đã báo cáo tình trạng biển động dữ dội với sóng cao tới 3 mét trước khi phát tín hiệu cầu cứu, nói rằng phà đang nghiêng. Sau đó, các nhà chức trách nhận được thông tin cho biết phà đã bị lật úp.

Cơ quan cứu hộ ở Banjarmasin cho biết họ nhận được báo cáo hai giờ sau khi mất liên lạc với phà Virgo Transport 8 vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13/9.

"Chúng tôi đã nhanh chóng phản hồi báo cáo sự cố. Mục tiêu chính và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của tất cả mọi người trên phà, và chúng tôi đang triển khai một chiến dịch cứu hộ phối hợp", ông Heri Purwanto, người đứng đầu Cảng biển Banjarmasin, phát biểu với tờ Jakarta Post của Indonesia.

Phà chở khách Virgo Transport 8 bị lật úp trong thời tiết xấu ở Biển Java, Indonesia, ngày 13/9/026. Ảnh: BASARNAS/AP.

"Đến chiều 13/9, các nhà chức trách đã triển khai các đội cứu hộ được hỗ trợ bởi 8 tàu, bao gồm 4 tàu hải quân và 2 trực thăng", ông I Putu Sudayana thông tin.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, ít nhất 108 người đã được giải cứu và thi thể của 6 hành khách được tìm thấy khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng xung quanh vị trí cuối cùng được biết đến của con phà. Tính đến tối 13/9, 129 hành khách và thủy thủ đoàn vẫn mất tích.

"Các đội tìm kiếm, với sự hỗ trợ của tàu kéo gần đó và những tàu thuyền khác đi ngang qua, đã cứu được 108 người và tìm thấy 6 thi thể tính đến chiều 13/9", ông Sudayana, người điều phối công tác tìm kiếm, cho biết.

Phà Virgo Transport 8 dài 119 mét được đóng tại Nhật Bản vào năm 1987. Thông tin ban đầu cho thấy vị trí cuối cùng được biết đến của con phà là ở Biển Java, cách Banjarmasin khoảng 148 km.

Bản kê khai cho thấy, phà chở 243 người, bao gồm 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn. Ngoài ra, khi đó, phà chở 89 xe.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Dudy Purwagandhi nói với các phóng viên rằng lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm xung quanh chiếc phà bị lật.

Người thân chờ tin tức tại cảng

Hàng trăm người dân đã tập trung tại một trung tâm ở cảng Trisakti thuộc Banjarmasin để chờ đợi tin tức về các thành viên gia đình được cho là có mặt trên phà. Nhiều người lo lắng kiểm tra danh sách hành khách và danh sách cứu hộ trong khi các nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.

“Tôi rất lo lắng khi thấy tên chú tôi trong danh sách hành khách. Nhưng may mắn là chú ấy đã được giải cứu", một phụ nữ chia sẻ.

Tình hình thời tiết tại khu vực phà bị lật đang được theo dõi sát sao khi cơ quan tìm kiếm cứu nạn, hải quân, cảnh sát biển và các cơ quan khác của Indonesia phối hợp tìm kiếm những người mất tích.

Theo tờ Jakarta Post, ông Sudayana cho biết lực lượng cứu hộ đã phải đối mặt với những con sóng cao tới 2,7 mét .

"Tình hình vô cùng nguy hiểm đối với các tàu thuyền. Ngay cả tàu Basarnas của chúng tôi, dài 40 mét, cũng có thể gặp rủi ro rất lớn", ông Sudayana cho biết.

Vụ hỏa hoạn trên phà MV June Aster ở Philippines tối 9/9 đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines/AP.

Vụ tai nạn hôm 13/9 xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi một phà chở khách ở Philippines, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác vẫn mất tích.

Tháng trước, hơn 210 người đã được cứu sống từ một chiếc phà của Indonesia bốc cháy giữa biển gần đảo du lịch Bali. Một người thiệt mạng và 4 người khác vẫn mất tích. Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi một chiếc phà khác của Indonesia có tên Mutiara Sentosa 2 bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi đảo chính Java, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

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