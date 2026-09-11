Thông tin vụ tàu chở hàng bốc cháy tại cảng ở Trung Quốc

Một tàu chở hàng đang neo đậu để sửa chữa tại cảng ở Trung Quốc đã bốc cháy, khiến 25 người thiệt mạng.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu chở hàng đang được sửa chữa tại Công ty đóng tàu Bắc Hải ở cảng Thanh Đảo, một trung tâm vận tải biển lớn trên bờ biển phía Đông Bắc Trung Quốc, ngày 10/9 thì bốc cháy.

Các xe cứu hỏa đậu gần một tàu chở hàng sau khi bốc cháy tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 10/9/2026. Ảnh: Li Aoqiu/Xinhua/AP.

Trang web theo dõi tàu VesselFinder cho biết, một bức ảnh do truyền thông Trung Quốc công bố xác định con tàu này là Ocean Melody, mang cờ Liberia.

"Tổng cộng có 42 người trên tàu và 12 người trong số họ đã được sơ tán an toàn. 25 người thiệt mạng và 5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, hiện đang trong tình trạng ổn định", nguồn tin cho hay.

Vụ cháy tàu bắt đầu vào khoảng 11h sáng 10/9 và được dập tắt lúc 14h30 chiều cùng ngày. Những đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy các công nhân trên tàu cố gắng dập lửa khi đám cháy bùng phát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu khẩn trương tiến hành cứu hộ nạn nhân trên tàu, đồng thời yêu cầu đảm bảo “các biện pháp phòng ngừa được thực hiện triệt để”.

Công ty đóng tàu Bắc Hải là một phần của Tập đoàn đóng tàu China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Theo trang web của công ty, các hoạt động kinh doanh chính bao gồm đóng tàu và sửa chữa tàu.

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