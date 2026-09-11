Mỹ đạt tiến triển trong việc mở lại eo biển Hormuz?

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thành công trong việc làm nới lỏng sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, theo AP.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy trọng yếu đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu, sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026. Nước Cộng hòa Hồi giáo này sử dụng cú sốc kinh tế toàn cầu làm đòn bẩy để buộc Mỹ phải "xuống thang", trong khi vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu.

Tuy nhiên, theo AP, trong những tuần gần đây, cán cân đã đảo ngược. Theo số liệu do Homayoun Falakshahi, chuyên gia dầu mỏ tại Kpler, một công ty giám sát thương mại toàn cầu, tổng hợp, lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ đã gần như làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của nước Cộng hòa Hồi giáo này, trong khi quân đội Mỹ lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu nhiều hơn của các nước vùng Vịnh.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Homayoun Falakshahi nhận thấy xuất khẩu dầu của Iran giảm từ mức 1,85 triệu thùng mỗi ngày vào mùa xuân năm ngoái xuống còn khoảng 255.000 thùng vào tháng 8/2026.

Trong khi đó, hoạt động hộ tống của Hải quân Mỹ giúp các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 6/9 cho biết, khu vực này đã khôi phục được “2/3 trở lên (lượng dầu xuất khẩu) so với mức trước xung đột”.

Việc siết chặt lệnh phong tỏa và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Iran, đẩy giá cả tại nước này tăng cao.

Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ nhượng bộ về eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ hay sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

“Vấn đề chính của Washington là họ vẫn thiếu một lý thuyết về chiến thắng: Ngày càng nhiều tàu thuyền đi qua (eo biển Hormuz) và Iran đang chịu thiệt hại, nhưng tất cả điều đó vẫn chưa tạo ra một kết quả chính trị nào”, Ali Vaez, một chuyên gia về Iran tại tổ chức International Crisis Group, bình luận.

Tehran tiếp tục tấn công các tàu thuyền trong eo biển, dẫn đến cuộc không kích của Mỹ vào khu vực ven biển của Iran. Sau đó, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa vào các quốc gia Ả Rập có lực lượng Mỹ đóng quân.

Với việc nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn hiện đại của Mỹ đang cạn kiệt, Iran có thể leo thang các cuộc tấn công hoặc đáp trả thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

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