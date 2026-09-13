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Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận vai trò mới sau Miss World 2026

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nguyễn Dung

Ngày 11/9, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Tại phiên trọng thể vào chiều cùng ngày, 88 đại biểu được hiệp thương tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã chính thức ra mắt. Đáng chú ý, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những gương mặt được hiệp thương tham gia Ủy ban Hội.

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Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: NVCC

Đây là dấu mốc mới trong hành trình hoạt động xã hội của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của người đẹp trong việc đóng góp cho cộng đồng và lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Không dừng lại ở những hoạt động với vai trò một Hoa hậu, Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong nhiều năm qua đã chủ động theo đuổi các dự án hướng đến cộng đồng, đặc biệt là môi trường. Với vai trò Nhà sáng lập dự án Gen Zero, cô dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động nâng cao nhận thức của người trẻ về môi trường và phát triển bền vững.

Tại Đại hội, những dấu ấn của Lê Nguyễn Bảo Ngọc được giới thiệu bên cạnh hành trình hoạt động xã hội như Hoa hậu Liên lục địa 2022, Nhà sáng lập dự án Gen Zero, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 và danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025.

Mới đây, Bảo Ngọc tiếp tục ghi dấu trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc lọt Top 6 Miss World 2026 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại sân chơi nhan sắc này.

Xem video: Bảo Ngọc ở cuộc thi Miss World 2026
#Hoa hậu #Lê Nguyễn Bảo Ngọc #Miss World 2026 #Hội Liên hiệp Thanh niên #hoa hậu Bảo Ngọc

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