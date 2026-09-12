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Quân sự - Thế giới

Ông Trump dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng khi một máy bay bị không tặc lao vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 11/9/2001. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Trump tưởng niệm sự kiện 11/9 tại Lầu Năm Góc.

Tại buổi lễ tưởng niệm, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania lắng nghe khi tên của 184 người thiệt mạng tại Lầu Năm Góc ngày hôm đó được đọc lên, tiếng chuông ngân vang giữa mỗi tên.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã kể lại câu chuyện của một số nạn nhân và khẳng định rằng khoảnh khắc đó đã củng cố quyết tâm của người Mỹ.

“Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quên”, ông Trump nói.

Trước đó, dưới cơn mưa lớn vào sáng sớm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các quan chức quân sự cấp cao đứng bên ngoài tòa nhà theo dõi nghi lễ kéo lá cờ Mỹ khổng lồ tại tòa nhà từng bị máy bay đâm trúng cách đây 25 năm.

Được biết, Phó Tổng thống JD Vance cùng các cựu Tổng thống Mỹ tham dự buổi lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại New York, trong khi các quan chức khác của chính quyền tham gia buổi lễ ở Shanksville, Pennsylvania.

Ngày 11/9/2001, 19 kẻ không tặc thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã cướp 4 máy bay. Chúng chiếm quyền kiểm soát hai chiếc máy bay và lao vào hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Chiếc máy bay thứ ba bị không tặc đâm vào Lầu Năm Góc. Chiếc thứ tư đã rơi xuống một khu đất trống gần Shanksville, bang Pennsylvania, sau khi các hành khách cùng phi hành đoàn chống trả để giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Tổng cộng, gần 3.000 người đã thiệt mạng trong loạt vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

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