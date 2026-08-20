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Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Brazil, ít nhất 23 người thiệt mạng

Cảnh sát Brazil cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng sau khi một xe buýt nhỏ va chạm trực diện với một xe tải tại bang Parana, miền Nam nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một vụ va chạm trực diện giữa xe buýt nhỏ và xe tải xảy ra tại bang Parana, miền Nam Brazil, vào rạng sáng ngày 19/8 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Bằng chứng ban đầu cho thấy chiếc xe tải, không chở hàng hóa, đã lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào xe buýt nhỏ vào khoảng 3h30 sáng ngày 19/8", cảnh sát giao thông Brazil cho hay.

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Vụ tai nạn xảy ra tại bang Parana, miền Nam Brazil. Ảnh: X/@CesiaMejiaHN.

Vụ tai nạn xảy ra trên một tuyến quốc lộ gần thành phố Ipiranga, nơi có 14.000 dân, nằm ở trung tâm bang Parana và cách thành phố Sao Paulo 560 km về phía nam. Xe buýt nhỏ xuất phát từ thành phố Imbituva trong cùng khu vực.

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong khu vực kể từ năm 2021, khi 19 người thiệt mạng trong một vụ xe buýt gặp nạn gần thành phố Curitiba.

Truyền thông địa phương cho biết, 3 trong số 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Theo cảnh sát, họ đã được chuyển đến các bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết, hành khách trên xe khách nhỏ bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và một số thành viên gia đình. Công ty quản lý trạm thu phí trên tuyến đường này xác nhận có 13 phụ nữ, 8 nam giới và 2 trẻ em đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường nhiều giờ sau đó. Tuyến đường bị phong tỏa trong suốt 7 giờ.

Hình ảnh do kênh truyền hình TV Globo ghi lại cho thấy chiếc xe tải nằm bên lề đường, còn xe buýt nhỏ bị biến dạng nghiêm trọng, kính vỡ và đồ đạc của hành khách vương trên mặt đất.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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