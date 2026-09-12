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Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ven biển phía đông Triều Tiên vào ngày 12/9. Các tên lửa này bay xa khoảng 250 km theo hướng ra vùng biển phía đông của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ về các vụ phóng của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản.

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Vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên ngừng phóng tên lửa đạn đạo, một hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh của nước này. Cơ quan này khẳng định Mỹ vẫn cam kết bảo vệ lãnh thổ quốc gia và các đồng minh trong khu vực.

Ngày 11/9, Mỹ, Hàn Quốc Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày theo đúng kế hoạch. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.

Vài giờ sau khi cuộc tập trận 3 bên bắt đầu hôm 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song Gi đã lên án cuộc tập trận là "khiêu khích", đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ phóng tên lửa trước đây ở Triều Tiên

Nguồn video: VNA
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