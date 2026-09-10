Israel mở Đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel khánh thành Đại sứ quán đầu tiên của nước này tại Slovenia, thúc đẩy quan hệ với quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu này.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã đến Ljubljana, thủ đô của Slovenia, nhân dịp đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của Slovenia dưới thời Thủ tướng Janez Jansa đối với Israel.

Ông Saar gọi lễ khánh thành Đại sứ quán là một “ngày lịch sử” sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovenia, ông Tone Kajzer. Hãng thông tấn STA đưa tin, Ngoại trưởng Saar nói rằng Israel gần như là đối tác thực sự duy nhất của Châu Âu ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar (bên trái) được người đồng cấp Slovenia Tone Kajzer chào đón tại Ljubljana, Slovenia, ngày 9/9/2026. Ảnh: AP/Darko Bandic.

"Hơn nữa, chúng ta đang bảo vệ Châu Âu, an ninh của Châu Âu, một cách trực tiếp và gián tiếp", ông Saar nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "Israel là pháo đài ở tiền tuyến bảo vệ nền văn minh phương Tây".

“Chúng tôi mong muốn lễ khánh thành ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn đối thoại sâu rộng hơn, hợp tác mạnh mẽ hơn và trên hết là mang lại những kết quả thiết thực hơn vì lợi ích của người dân chúng ta”, Ngoại trưởng Slovenia Kajzer cho biết.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar tới Slovenia diễn ra một ngày sau khi Anh cấm giao thương với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng, và Pháp cùng Canada tuyên bố sẽ có hành động tương tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza