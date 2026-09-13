Nhân chứng kể khoảnh khắc phà chở khách bốc cháy ở Philippines

Theo lời nhân chứng, vụ hỏa hoạn trên phà chở khách ở Philippines có thể bắt nguồn từ khoang chứa hàng, ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng.

AP đưa tin, tính đến ngày 12/9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy phà chở khách ở Philippines tối 9/9 đã tăng lên 76 người và 13 nạn nhân vẫn mất tích. Chiếc phà MV June Aster khi đó chở 132 người, 43 người may mắn sống sót.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định nhưng phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines dẫn lời một người sống sót cho biết vụ việc có thể bắt nguồn từ khoang chứa hàng trên phà. Người này kể lại đã nghe thấy một tiếng nổ, khói và lửa sau đó nhanh chóng lan rộng.

Phà MV June Aster vẫn bốc khói ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, ngày 11/9/2026. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines/AP.

Theo Chuẩn Đô đốc Noemie Cayabyab, người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển, nhà chức trách đang tìm kiếm thuyền trưởng, người được cho là sống sót nhưng không có tên trong danh sách.

Chuẩn đô đốc Noemie Cayabyab cho biết những người sống sót kể lại rằng ngọn lửa lan rất nhanh khiến họ không kịp lấy áo phao. Tấm bạt che chắn trên phà có thể là một yếu tố góp phần gây ra vụ hỏa hoạn dữ dội.

Nhà điều tra cũng sẽ kiểm tra xem các quy trình khẩn cấp khi xảy ra hỏa hoạn có được tuân thủ hay không, bao gồm việc thuyền trưởng có phát tín hiệu báo động hoặc đưa ra cảnh báo và hướng dẫn hay không, và liệu thủy thủ đoàn có hỗ trợ hành khách hay không.

"Cuộc điều tra sẽ xem xét mọi khía cạnh, cũng như trách nhiệm pháp lý có thể có của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn", Chuẩn đô đốc Noemie Cayabyab nói.

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