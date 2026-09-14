Ngôi nhà tuổi thơ của ông Trump được bán với giá gần 2 triệu USD

Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được bán với giá gần 2 triệu USD, sau một cuộc cải tạo.

AP đưa tin, Tổng thống Trump từng sống trong ngôi nhà ở Queens, New York này cho đến năm 4 tuổi. Cha ông, doanh nhân bất động sản Fred Trump, đã cho xây dựng ngôi nhà ở khu dân cư giàu có Jamaica Estates vào năm 1940. Tuy nhiên, gia đình ông Trump không còn sở hữu căn nhà này trong nhiều năm.

Trên trang web bất động sản vào ngày 11/9, căn nhà được bán với giá 1,93 triệu USD. Một người mua giấu tên đã ký hợp đồng mua nhà vào tháng 7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Người bán, Tommy Lin, đã mua căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm này vào năm ngoái với giá 835.000 USD sau khi nó bị bỏ trống và xuống cấp trong nhiều năm.

Lin, một nhà phát triển bất động sản, đã chi thêm 500.000 USD cho việc cải tạo ngôi nhà, bổ sung các tiện nghi bao gồm nhà bếp dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, phòng tắm kiểu spa,...Quá trình tân trang cho căn nhà kéo dài 8 tháng.

Theo Zillow, ngôi nhà này đã đổi chủ nhiều lần trong những năm gần đây. Vào năm 2017, căn nhà từng được bán với giá 2,14 triệu USD.

Ngôi nhà này được rao bán lại vào năm 2019 với giá chào bán là 2,9 triệu USD, nhưng không bán được cho đến khi Lin mua lại vào năm 2025.

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