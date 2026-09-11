Có bao nhiêu quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”?

Bộ Quốc phòng Nga công bố số quân Ukraine bị vây trong “vòng vây Kharkiv”; nhưng liệu quân Nga có thể giữ vững và khép chặt vòng vây hay không?
Tại sự kiện giới thiệu mẫu EX90 bản nâng cấp tại Malaysia, hãng Volvo đã bất ngờ công bố các thông tin cải tiến cho dòng sedan điện hạng sang ES90 thế hệ mới.
Tại sự kiện giới thiệu mẫu EX90 bản nâng cấp tại Malaysia, hãng Volvo đã bất ngờ công bố các thông tin cải tiến cho dòng sedan điện hạng sang ES90 thế hệ mới.
Khác với những chiếc 450 Rally với cấu hình gần với xe rally của hãng, KTM 690 Rally dựa trên "cào cào phố" 690 Enduro R và là kế nhiệm của chiếc 640 Adventure.
Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp gần 70% hệ thống treo, tăng khoảng sáng gầm lên 245mm cải thiện các góc vượt địa hình, khả năng vận hành tốt hơn.
Trận mưa như trút nước từ chiều đến tối khuya khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập sâu, lút nửa bánh xe máy khiến người dân phải “bơi” về nhà.
Volkswagen ID. Polo - mẫu xe điện giá rẻ mới mở bán tại châu Âu được cho là đang phải đối mặt với thời gian chờ 10 tháng sau khi thu hút hơn 30.000 đơn.
Không ít lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Hồ Ngọc Hà gây chú ý bởi thần thái sang trọng và sắc vóc nổi bật khi đứng cạnh những mỹ nhân đình đám.
Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Ford Bronco Basecamp đang hướng tới thị trường Úc với phần nóc có thể bật lên và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động.
Cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời nhiều khu vực tại TP HCM bất ngờ khoác lên màu cam vàng rực rỡ tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến người dân thích thú ghi lại.
Mẫu xe bán tải Ford Ranger mới bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 nhờ mô-tơ điện này sẽ khó đến tay khách hàng, vì được dành cho các hoạt động quốc phòng.
Từ tai nghe, máy sấy tóc đến đèn ngủ, bàn chải điện… đều có giá cực mềm, chỉ dưới 500.000 đồng, thậm chí mua được 2-3 món cùng lúc.
Peugeot 408 Sport Edition bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản Le Mans Peugeot, đồng thời trao cho khách hàng quyền cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn.
Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV, phiên bản hybrid đầu tiên của dòng Land Cruiser 300. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Nhiều tuyến xe buýt chật kín, các điểm dừng đông đúc khách xếp hàng dài chờ để lên xe vô cùng khó khăn do lượng người quá đông.
Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp của thế hệ 992 đã có mặt tại Việt Nam, xe thuộc bản Coupe sở hữu nhiều tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế gần 20 tỷ đồng.
Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.
Hyundai Staria Electric 2027 là mẫu xe van điện mới nhất tại châu Âu sở hữu 9 chỗ ngồi, sạc đến 80%/20 phút và giá khởi điểm thấp hơn so với đối thủ Volkswagen.
Mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max phiên bản Explorer Edition vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người thích "xê dịch".
Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.
Hyundai kỳ vọng Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp có thể thu hút một bộ phận khách hàng vốn ưu tiên các mẫu SUV khung gầm rời như Toyota Prado hay Ford Everest.