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Có bao nhiêu quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”?

Quân sự - Thế giới

Có bao nhiêu quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”?

Bộ Quốc phòng Nga công bố số quân Ukraine bị vây trong “vòng vây Kharkiv”; nhưng liệu quân Nga có thể giữ vững và khép chặt vòng vây hay không?

Tiến Minh
Vào ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc họ đang tiếp tục siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine, ở vùng đông bắc Kharkiv; đồng thời cung cấp số lượng binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây phía bắc Velykyi Burluk. Vòng vây này bao phủ một khu vực rộng vài trăm km vuông ở khu vực Varvarovka, Reznikovo, Rublene, Buzovo và một số khu dân cư khác.
Vào ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc họ đang tiếp tục siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine, ở vùng đông bắc Kharkiv; đồng thời cung cấp số lượng binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây phía bắc Velykyi Burluk. Vòng vây này bao phủ một khu vực rộng vài trăm km vuông ở khu vực Varvarovka, Reznikovo, Rublene, Buzovo và một số khu dân cư khác.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện có khoảng 1.700 quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”. Các chuyên gia quân sự, trước đó cho biết khoảng 800-900 quân Ukraine vẫn đang bị bao vây, như vậy sự chênh lệch là gấp đôi. Hơn nữa, những con số này khác với những con số được các chuyên gia quân sự công bố vào cuối tuần trước.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện có khoảng 1.700 quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”. Các chuyên gia quân sự, trước đó cho biết khoảng 800-900 quân Ukraine vẫn đang bị bao vây, như vậy sự chênh lệch là gấp đôi. Hơn nữa, những con số này khác với những con số được các chuyên gia quân sự công bố vào cuối tuần trước.
Theo các nhà phân tích, chính xác là có một lực lượng quân Ukraine tương đối lớn ở phía đông bắc vùng Kharkiv, đang bị quân Nga bao vây, và khó có khả năng thoát ra được. Điều này đặc biệt đúng, khi hỏa lực của quân Nga đang được tăng cường, nhắm vào lực lượng quân Ukraine đang bị bao vây.
Theo các nhà phân tích, chính xác là có một lực lượng quân Ukraine tương đối lớn ở phía đông bắc vùng Kharkiv, đang bị quân Nga bao vây, và khó có khả năng thoát ra được. Điều này đặc biệt đúng, khi hỏa lực của quân Nga đang được tăng cường, nhắm vào lực lượng quân Ukraine đang bị bao vây.
Lực lượng Nga đang xiết chặt “vòng vây Kharkiv”, chính là các đơn vị thuộc Cụm quân Bắc; còn đơn vị quân đội Ukraine bị bao vây, thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập 425 (425th SSR) Skala, đơn vị này mới được chuyển từ Lực lượng vũ trang Ukraine, sang Quân đoàn Azov.
Lực lượng Nga đang xiết chặt “vòng vây Kharkiv”, chính là các đơn vị thuộc Cụm quân Bắc; còn đơn vị quân đội Ukraine bị bao vây, thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập 425 (425th SSR) Skala, đơn vị này mới được chuyển từ Lực lượng vũ trang Ukraine, sang Quân đoàn Azov.
Vào tháng 6/2026, một vụ bê bối công khai nổ ra ở Lữ đoàn 425 Skala, sau các cuộc điều tra của giới báo chí về thương vong ngoài chiến đấu, tại các trung tâm huấn luyện và điều kiện phục vụ. Cục Điều tra Nhà nước (SBI), cùng với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã tiến hành điều tra các sự việc này.
Vào tháng 6/2026, một vụ bê bối công khai nổ ra ở Lữ đoàn 425 Skala, sau các cuộc điều tra của giới báo chí về thương vong ngoài chiến đấu, tại các trung tâm huấn luyện và điều kiện phục vụ. Cục Điều tra Nhà nước (SBI), cùng với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã tiến hành điều tra các sự việc này.
Các nhà phân tích từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" của Nga, đã quan sát chiến dịch bao vây nói trên từ một góc độ khác. Họ lưu ý rằng ở phía nam của "vòng xoáy", tại làng Prikolotne, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 (113th OTBR) của Ukraine, đang giữ vững chắc phòng tuyến, ngăn chặn sự mở rộng vùng kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang liên tục trút bom xuống đầu họ.
Các nhà phân tích từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" của Nga, đã quan sát chiến dịch bao vây nói trên từ một góc độ khác. Họ lưu ý rằng ở phía nam của "vòng xoáy", tại làng Prikolotne, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 (113th OTBR) của Ukraine, đang giữ vững chắc phòng tuyến, ngăn chặn sự mở rộng vùng kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang liên tục trút bom xuống đầu họ.
“Bất kỳ cuộc bao vây nào chỉ có ý nghĩa nếu nó kết thúc bằng sự hủy diệt hoặc đầu hàng thực sự của nhóm quân đối phương bị bao vây. Sự hiện diện đơn thuần của một "vòng vây", "vùng bị bao vây" trên bản đồ không có ý nghĩa gì cả”, bài viết trên trang “Biên niên sử quân sự” nêu rõ.
“Bất kỳ cuộc bao vây nào chỉ có ý nghĩa nếu nó kết thúc bằng sự hủy diệt hoặc đầu hàng thực sự của nhóm quân đối phương bị bao vây. Sự hiện diện đơn thuần của một "vòng vây", "vùng bị bao vây" trên bản đồ không có ý nghĩa gì cả”, bài viết trên trang “Biên niên sử quân sự” nêu rõ.
Bài báo lưu ý rằng ví dụ điển hình nhất trên chiến trường Nga – Ukraine vẫn là Mariupol vào mùa xuân năm 2022, khi về quy mô tác động quân sự và thông tin, nó là vô song. Đã có những trường hợp quân Nga bao vây các đơn vị quan trọng của Ukraine, nhưng thường thì phía Ukraine đã kịp rút quân trước khi vòng vây hoàn toàn khép kín, hoặc chính bối cảnh mặt trận, đã ngăn cản việc hoàn thành chiến dịch.
Bài báo lưu ý rằng ví dụ điển hình nhất trên chiến trường Nga – Ukraine vẫn là Mariupol vào mùa xuân năm 2022, khi về quy mô tác động quân sự và thông tin, nó là vô song. Đã có những trường hợp quân Nga bao vây các đơn vị quan trọng của Ukraine, nhưng thường thì phía Ukraine đã kịp rút quân trước khi vòng vây hoàn toàn khép kín, hoặc chính bối cảnh mặt trận, đã ngăn cản việc hoàn thành chiến dịch.
Một trường hợp như vậy là Bakhmut, khi việc rút lui của các đơn vị Ukraine vào mùa xuân năm 2023 khỏi thành phố bị bao vây này, không được tổ chức bài bản, họ chỉ đơn giản là tháo chạy theo cách tốt nhất có thể trong thời tiết xấu và băng tan mùa xuân. Kết quả là các quân Ukraine rút lui, cùng với lực lượng dự bị, đã chịu tổn thất lớn do hỏa lực pháo binh của quân đội Nga.
Một trường hợp như vậy là Bakhmut, khi việc rút lui của các đơn vị Ukraine vào mùa xuân năm 2023 khỏi thành phố bị bao vây này, không được tổ chức bài bản, họ chỉ đơn giản là tháo chạy theo cách tốt nhất có thể trong thời tiết xấu và băng tan mùa xuân. Kết quả là các quân Ukraine rút lui, cùng với lực lượng dự bị, đã chịu tổn thất lớn do hỏa lực pháo binh của quân đội Nga.
Đây chính là lý do tại sao tình hình ở phía đông bắc vùng Kharkiv cần được đặc biệt chú ý. Nếu vòng vây được tuyên bố thực sự tồn tại và duy trì ổn định (và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc chiến dịch bao vây), tầm quan trọng của nó không chỉ được xác định bởi số lượng quân Ukraine bị mắc kẹt; mà về lâu dài, có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho Ukraine, cả về quân sự và thông tin; bài báo nêu rõ.
Đây chính là lý do tại sao tình hình ở phía đông bắc vùng Kharkiv cần được đặc biệt chú ý. Nếu vòng vây được tuyên bố thực sự tồn tại và duy trì ổn định (và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc chiến dịch bao vây), tầm quan trọng của nó không chỉ được xác định bởi số lượng quân Ukraine bị mắc kẹt; mà về lâu dài, có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho Ukraine, cả về quân sự và thông tin; bài báo nêu rõ.
Các nhà phân tích tin rằng, nhóm quân Ukraine bị bao vây sẽ cố gắng phá vây để bảo toàn lực lượng và khả năng cứu viện. Do đó, câu hỏi chính là liệu quân Nga có thể giữ vững "vòng vây", củng cố và nếu có thể là mở rộng chiều sâu vòng vây; cuối cùng buộc đối phương đầu hàng hay không?
Các nhà phân tích tin rằng, nhóm quân Ukraine bị bao vây sẽ cố gắng phá vây để bảo toàn lực lượng và khả năng cứu viện. Do đó, câu hỏi chính là liệu quân Nga có thể giữ vững "vòng vây", củng cố và nếu có thể là mở rộng chiều sâu vòng vây; cuối cùng buộc đối phương đầu hàng hay không?
Đây chính là điểm khác biệt giữa vòng vây ở Kharkiv và nhiều trường hợp trước đây, khi những “tuyên bố hùng hồn” của chỉ huy Nga, về việc tổ chức bao vây đối phương, nhưng cuối cùng lại không mang đến kết quả như mong đợi; các nhà phân tích kết luận.
Đây chính là điểm khác biệt giữa vòng vây ở Kharkiv và nhiều trường hợp trước đây, khi những “tuyên bố hùng hồn” của chỉ huy Nga, về việc tổ chức bao vây đối phương, nhưng cuối cùng lại không mang đến kết quả như mong đợi; các nhà phân tích kết luận.
Hiện Cụm quân phương Bắc của Nga tại “vòng vây Kharkiv”, với sự hỗ trợ tối đa của hỏa lực bom, pháo và UAV, vẫn đang giao tranh ác liệt với quân Ukraine cả trong và ngoài vòng vây. Các nỗ lực riêng lẻ của quân Ukraine nhằm phá vây bằng xe địa hình và xe bán tải đang được ghi nhận, nhưng đã bị hỏa lực của đội Nga tiêu diệt. ﻿https://topwar.ru/289294-minoborony-rf-nazvalo-chislennost-sil-protivnika-v-kotle-pod-harkovom.html ﻿https://topcor.ru/74033-varvarovskij-kotel-zamknulsja-smogut-li-vs-rf-uderzhat-kolco-okruzhenija-vsu.html
Hiện Cụm quân phương Bắc của Nga tại “vòng vây Kharkiv”, với sự hỗ trợ tối đa của hỏa lực bom, pháo và UAV, vẫn đang giao tranh ác liệt với quân Ukraine cả trong và ngoài vòng vây. Các nỗ lực riêng lẻ của quân Ukraine nhằm phá vây bằng xe địa hình và xe bán tải đang được ghi nhận, nhưng đã bị hỏa lực của đội Nga tiêu diệt.
﻿https://topwar.ru/289294-minoborony-rf-nazvalo-chislennost-sil-protivnika-v-kotle-pod-harkovom.html
﻿https://topcor.ru/74033-varvarovskij-kotel-zamknulsja-smogut-li-vs-rf-uderzhat-kolco-okruzhenija-vsu.html
Tiến Minh
#Quân Ukraine bị bao vây #vòng vây Kharkiv #xung đột Nga – Ukraine

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