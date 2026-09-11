Tháng 8/2026 nóng nhất trong lịch sử toàn cầu

Tháng 8/2026 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu.

AP đưa tin, Trái Đất đã trải qua tháng nóng nhất trong lịch sử vào tháng 8/2026, xuất phát từ tác động kép của biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng El Nino cực mạnh, theo cơ quan khí hậu châu Âu Copernicus.

Đợt nắng nóng tháng 8 vừa qua cũng góp phần đẩy toàn cầu và nước Mỹ trải qua mùa hè nóng nhất ở Bắc bán cầu mà các nhà khoa học từng ghi nhận.

Nhân viên Amanda Lovejoy lau mặt bằng khăn lạnh trong một ngày nắng nóng tại Los Angeles, Mỹ, hôm 26/8/2026. Ảnh: AP/Jae C. Hong.

Tháng trước, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 16,96 độ C, được coi là ngang bằng so với kỷ lục toàn cầu cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 7/2023, theo Samantha Burgess, Trưởng nhóm chiến lược khí hậu của Copernicus.

“Đã đến lúc chúng ta ngừng tỏ ra ngạc nhiên khi hành tinh của chúng ta ngày càng nóng lên. Điều này đang xảy ra chính xác như các nhà khoa học đã dự báo từ nhiều thập kỷ trước. Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ hay không, mà là liệu chúng ta có làm gì để thay đổi điều đó hay chỉ đứng yên”, nhà khoa học khí hậu Andrew Dessler thuộc Đại học Texas A&M cho biết trong một email.

Trên toàn cầu, tháng 8/2026 có nhiệt độ cao hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, vượt xa ngưỡng 1,5 độ C được thiết lập trong thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015. Theo dữ liệu của Copernicus, 8 tháng nóng nhất trong lịch sử đều diễn ra từ tháng 7/2023 trở đi.

Theo Copernicus, nhiệt độ đại dương toàn cầu hàng tháng trong tháng 8 đã ngang bằng với kỷ lục tháng 3/2024 về tháng ấm nhất từng được ghi nhận, trong khi ngày 22/8 lập kỷ lục về ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên các vùng biển thế giới.

“Mùa hè này thực sự rất đặc biệt. Chúng ta đã chứng kiến ​​những kỷ lục tồn tại gần 100 năm bị phá vỡ, đặc biệt là ở Mỹ”, Burgess nói.

Nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather thuộc Đại học Berkeley cho biết, việc các kỷ lục liên tục bị phá vỡ, và việc tháng 8 chứ không phải tháng 7 (vốn thường ấm hơn) lại lập kỷ lục mọi thời đại, là những dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đang tăng tốc.

Một số nhà khoa học cho rằng, mặc dù hiện tượng El Nino đang làm gia tăng nhiệt độ, nhưng nguyên nhân cốt lõi vẫn là việc con người liên tục đốt nhiên liệu hóa thạch.

Du khách đi bộ dưới trời nắng nóng phía trước Đấu trường La Mã ở Italy ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.

"Biến đổi khí hậu khiến mỗi đợt El Nino trở nên nóng hơn, và khi chúng ta chưa ngừng đốt than, dầu mỏ và khí đốt, những tháng có nhiệt độ kỷ lục này sẽ tiếp diễn”, Friederike Otto, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial College London, nhận định.

Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ phá vỡ kỷ lục về cường độ trong những tháng tới. Và khi nhiệt độ tiếp tục tăng, các đợt nắng nóng, bão, lũ lụt và cháy rừng sẽ xảy ra thường xuyên hơn và nguy hiểm hơn, theo nhà khoa học khí hậu Katharine Hayhoe của Đại học Texas Tech.

Nhà khoa học khí hậu Hausfather cho hay, ngày càng có nhiều khả năng năm 2026 sẽ vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.

“Khi con người vẫn đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt, ô nhiễm do việc này gây ra sẽ tiếp tục làm Trái Đất nóng lên, và nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục, cướp đi sinh mạng nhiều người và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và y tế, và đẩy giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm lên cao”, Cao ủy khí hậu Liên Hợp Quốc Simon Stiell cho biết.

“Đây là cái giá ngày càng tăng của sự phụ thuộc của nhân loại vào nhiên liệu hóa thạch, và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu mà nó đang gây ra”, Cao ủy khí hậu Liên Hợp Quốc Simon Stiell nói tiếp.

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