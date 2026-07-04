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Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông ở Ukraine, gần 20 người thương vong

Chiếc xe chở khách va chạm với xe tải trên tuyến đường cao tốc Odesa-Melitopol ở Ukraine, khiến 9 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

An An (Theo UNN)

UNN dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát khu vực Mykolaiv ngày 4/7 cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối Odesa và Mykolaiv, khi chiếc xe buýt nhỏ va chạm với một xe tải.

“Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc M-14 Odesa-Melitopol-Novoazovsk, đoạn giữa hai làng Krasne và Nechayane, vào sáng ngày 4/7. 9 người đã tử vong và 8 người khác bị thương. Cảnh sát đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe chở hành khách và xe tải”, đại diện cảnh sát cho biết.

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Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc ở Ukraine sáng 4/7 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Ảnh: UNN.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe Mercedes Sprinter đang chở hành khách từ thành phố Odesa đến thành phố Mykolaiv đã mất lái, lao khỏi làn đường, sau đó đi vào làn đường ngược chiều và va chạm với xe tải Volvo.

Các điều tra viên thuộc Phòng điều tra tội phạm liên quan đến giao thông của Cơ quan Cảnh sát khu vực đang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác lưu thông qua khu vực này.

Theo Cảnh sát Quốc gia, năm ngoái tại Ukraine đã có 3.249 người thiệt mạng và 31.898 người bị thương trong hơn 25.000 vụ tai nạn giao thông.

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Nguồn video: VTV
unn.ua
Link bài gốc Copy link
https://unn.ua/en/news/a-minibus-collided-with-a-truck-on-the-highway-from-odesa-to-mykolaiv-many-casualties
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