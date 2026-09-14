Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó còn là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan vào tháng 7/1928 và bắt đầu truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Quan hệ hai nước có bước khởi đầu rất tốt đẹp sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới Thái Lan vào tháng 9/1978, hai bên đã ra thông cáo chung vạch đường hướng, tạo nền tảng cho quan hệ hai nước.

Nhân dân tỉnh Narathiwat (phía Nam Thái Lan) chào đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan (6-10/9/1978) kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Tiếp đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Đỗ Mười (tháng 10/1993) và chuyến thăm của Thái tử Maha Vajiralongkorn (nay là Nhà Vua Rama X) tới Việt Nam (tháng 11/1992) đã góp phần đưa quan hệ hai nước chuyển sang giai đoạn mới. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển, nhất là kể từ khi hai nước ra Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong thập niên đầu của thế kỷ XXI (tháng 2/2004).

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 6/2013, trở thành hai nước trong khối ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với nhau. Tiếp đó, hai bên nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Tăng cường năm 2015, và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.

Việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một chương mới trong hợp tác song phương với những trụ cột thực chất gồm: Đối tác vì hòa bình bền vững; đối tác vì Phát triển bền vững; và đối tác vì Tương lai bền vững.

Hợp tác chính trị giữa hai nước còn được đẩy mạnh thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao. Nổi bật nhất gần đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29/5/2026. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cùng Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển mới về chất; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Trong chuyến thăm, hai bên cũng đã trao các văn kiện hợp tác, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031; và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tượng trưng cho hành trình cùng phát triển và quan hệ đối tác bền vững. Số "50" tượng trưng cho nửa thế kỷ hợp tác, hướng tới thúc đẩy cả hai quốc gia phát triển thịnh vượng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thực hiện nghi thức công bố Logo 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào ngày 8 và 9/6/2026. Mới đây nhất, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8/2026.

Ngoài các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, hai nước hiện duy trì các cơ chế hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Trong đó, cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng là nét đặc sắc trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)… Đặc biệt, đồng hành cùng các nước ASEAN, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục củng cố đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy chính trị cao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực khác.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó xuất khẩu hơn 6,52 tỷ USD (tăng 34%); nhập khẩu hơn 9,51 tỷ USD (tăng 27%).

Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản... Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ôtô nguyên chiếc; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; linh kiện, phụ tùng ôtô; chất dẻo nguyên liệu, kim loại, hóa chất...

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực khác. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Các nhà đầu tư Thái Lan chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký gần 55,5 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghệ chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng, gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại, Diễn đàn Năng lượng và đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba Kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, trong 5 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón khoảng 230.000 lượt khách Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 223.000 lượt khách Thái Lan, tăng so với mức 205.000 lượt cùng kỳ năm trước. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Lăng kính ngoại giao: 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam." (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Về hợp tác giáo dục và đào tạo, Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái. Thái Lan cũng cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với hơn 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc trên khắp các địa phương của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại nhiều địa phương, bà con có vị trí, uy tín và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của sở tại.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đối với Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (1992) theo lời mời của Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và thị xã Điện Biên đón Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn thăm tỉnh, tại sân bay Mường Thanh (1997). (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện một năm trước đó. Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rõ qua việc trong năm 2026, hai nước đã liên tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Tần suất và cấp độ trao đổi cao này thể hiện rõ và là minh chứng sinh động, khẳng định sự coi trọng, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan trong những năm tới.

Đại sứ cũng cho biết chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam lần này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm tiếp theo. Nếu 50 năm qua là chặng đường hai nước xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và từng bước nâng cấp quan hệ, thì 50 năm tới cần là giai đoạn hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ gắn kết và tin cậy ngày càng cao.

Đại sứ kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đoàn kết và hợp tác ASEAN, nhất là trong việc ứng phó với những thách thức mới và thúc đẩy kết nối khu vực./.