Nổ kho vũ khí ở Syria, ít nhất 14 người tử vong

Một vụ nổ tại kho chứa vũ khí ở Tây Bắc Syria đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Syria cho biết, vụ nổ xảy ra tại kho chứa vũ khí gần thị trấn Sarmada, thuộc tỉnh Idlib, Syria, ngày 9/9, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, kho này được sử dụng để chứa vũ khí và đạn dược còn sót lại trong cuộc nội chiến và xung đột tại nước này từ năm 2011 đến 2024, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hiện trường một vụ nổ ở vùng ngoại ô Jaramana, nơi sinh sống của đông đảo người Druze, ở Damascus, Syria, ngày 6/8/2026. Ảnh: AP/Abdulrahman Shaheen.

Đoạn video được đăng tải sau vụ nổ cho thấy một cột khói đen lớn, đồng thời có thể nghe thấy nhiều vụ nổ nhỏ hơn.

Lực lượng cứu hộ dân sự và Hội Chữ thập đỏ Syria đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ nổ.

Ahmad Faour, một thợ máy làm việc gần nhà kho cho biết, anh và những người khác nghe thấy một tiếng nổ nhỏ và vội vàng tháo chạy trước khi vụ nổ lớn xảy ra.

"Kho vũ khí không nên đặt ở khu vực công cộng, trong ngôi làng có người dân sinh sống và các cửa hàng. Những người vô tội đã thiệt mạng", Ahmad nói sau khi xem xét những chiếc xe bị hư hại trong gara của mình.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy trước đây ở Mỹ

Nguồn video: THĐT