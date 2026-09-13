Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Avancier trở lại thị trường toàn cầu trong năm tài chính 2026. Mẫu SUV 7 chỗ này dự kiến được định vị ở nhóm cao cấp hơn.

Video: Hé lộ mẫu xe SYV Honda Avancier 2027 mới.

Theo truyền thông Nhật Bản, Avancier thế hệ mới dự kiến được giới thiệu muộn nhất vào tháng 3/2027. Mẫu xe được kỳ vọng sở hữu danh sách trang bị cao cấp hơn trước, trong khi thiết kế nội thất có nhiều điểm tương đồng với sedan Accord. Giá bán dự kiến từ khoảng 6 triệu yên, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Do được định vị thay thế vai trò của Odyssey, Honda Avancier mới được cho là sẽ ưu tiên trải nghiệm hành khách. Xe có thể được trang bị ghế trước và hàng ghế thứ hai tích hợp chức năng sưởi, thông gió.

Honda Avancier 2027 khoảng hơn 1 tỷ đồng, sở hữu nhiều tiện nghi cao cấp.

Bên cạnh đó, mẫu SUV 7 chỗ dự kiến sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm Honda Connect 12,3 inch. Hệ thống này được cho là tích hợp các dịch vụ Google, tương tự cách bố trí trên Honda Accord. Về kích thước, Avancier mới được dự đoán có chiều dài 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm.

Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm SUV 7 chỗ có kích thước tương đương Toyota Highlander. Honda Avancier thế hệ mới được dự đoán sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện.

Honda Avancier thế hệ mới được dự đoán sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện.

Hệ thống này được kỳ vọng cải thiện hiệu suất nhiệt của động cơ, qua đó nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khi động cơ xăng và mô-tơ điện cùng tham gia truyền động, xe cũng có thể mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Trước đây, sau khi dừng bán tại Nhật Bản, Honda Avancier chủ yếu được phát triển và phân phối tại Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch đưa mẫu xe trở lại với vai trò sản phẩm chiến lược toàn cầu có thể mở rộng phạm vi phân phối của Avancier trong tương lai.