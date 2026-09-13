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[GALLERY] 9 loại rau giàu dinh dưỡng, giá bình dân dễ mua ở chợ Việt

Sống Khỏe

[GALLERY] 9 loại rau giàu dinh dưỡng, giá bình dân dễ mua ở chợ Việt

Không phải những thực phẩm đắt tiền mới giàu dinh dưỡng. 9 loại rau quen thuộc này đều nằm trong nhóm có mật độ dưỡng chất nổi bật.

Ngọc Mai
Đứng đầu danh sách là cải xoong, loại rau quen thuộc nhưng có mật độ dinh dưỡng nổi bật. Loại rau này cung cấp vitamin C, vitamin K, vitamin A, folate cùng một số khoáng chất như canxi, kali và sắt. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất trong khi lượng năng lượng thấp, cải xoong được đánh giá rất cao về mật độ dinh dưỡng. Cách ăn đơn giản là rửa sạch, để ráo rồi dùng làm rau sống, salad hoặc ăn kèm các món cuốn. Nếu muốn nấu chín, có thể dùng cải xoong để nấu canh thịt bằm hoặc xào nhanh trên lửa lớn để rau vừa chín tới. Ảnh: Dân Việt
Đứng đầu danh sách là cải xoong, loại rau quen thuộc nhưng có mật độ dinh dưỡng nổi bật. Loại rau này cung cấp vitamin C, vitamin K, vitamin A, folate cùng một số khoáng chất như canxi, kali và sắt. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất trong khi lượng năng lượng thấp, cải xoong được đánh giá rất cao về mật độ dinh dưỡng. Cách ăn đơn giản là rửa sạch, để ráo rồi dùng làm rau sống, salad hoặc ăn kèm các món cuốn. Nếu muốn nấu chín, có thể dùng cải xoong để nấu canh thịt bằm hoặc xào nhanh trên lửa lớn để rau vừa chín tới. Ảnh: Dân Việt
Cải thảo đứng thứ hai, đây là loại rau cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời có hàm lượng nước cao. Cải thảo rất dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày bởi vị ngọt nhẹ và mềm. Có thể luộc, hấp, nấu canh, xào với thịt hoặc nấm; trong đó luộc hoặc hấp trong thời gian vừa đủ giúp rau giữ được độ giòn và hạn chế thất thoát dưỡng chất do nấu quá lâu. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cải thảo đứng thứ hai, đây là loại rau cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời có hàm lượng nước cao. Cải thảo rất dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày bởi vị ngọt nhẹ và mềm. Có thể luộc, hấp, nấu canh, xào với thịt hoặc nấm; trong đó luộc hoặc hấp trong thời gian vừa đủ giúp rau giữ được độ giòn và hạn chế thất thoát dưỡng chất do nấu quá lâu. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cải cầu vồng thuộc nhóm rau lá xanh có mật độ dưỡng chất cao. Loại rau này cung cấp các khoáng chất như magie, kali. Phần lá có thể chế biến tương tự nhiều loại rau xanh khác, trong khi phần cuống có độ giòn và có thể xào riêng. Cách chế biến phù hợp là hấp, luộc nhanh hoặc xào với tỏi; không nên nấu quá lâu vì nhiệt và nước có thể làm giảm một phần vitamin tan trong nước. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cải cầu vồng thuộc nhóm rau lá xanh có mật độ dưỡng chất cao. Loại rau này cung cấp các khoáng chất như magie, kali. Phần lá có thể chế biến tương tự nhiều loại rau xanh khác, trong khi phần cuống có độ giòn và có thể xào riêng. Cách chế biến phù hợp là hấp, luộc nhanh hoặc xào với tỏi; không nên nấu quá lâu vì nhiệt và nước có thể làm giảm một phần vitamin tan trong nước. Ảnh: Bách hoá Xanh
Rau dền vừa quen thuộc vừa giàu dưỡng chất, chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt, canxi và chất xơ, tốt cho sức khỏe toàn diện. Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, các vitamin góp phần duy trì thị lực, xương khớp, giải nhiệt cơ thể lẫn ngăn ngừa thiếu máu, kiểm soát đường huyết. Trong bữa cơm Việt, rau dền thường được nấu canh với tôm, thịt bằm hoặc nước luộc thịt. Ảnh: Bách hoá Xanh
Rau dền vừa quen thuộc vừa giàu dưỡng chất, chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt, canxi và chất xơ, tốt cho sức khỏe toàn diện. Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, các vitamin góp phần duy trì thị lực, xương khớp, giải nhiệt cơ thể lẫn ngăn ngừa thiếu máu, kiểm soát đường huyết. Trong bữa cơm Việt, rau dền thường được nấu canh với tôm, thịt bằm hoặc nước luộc thịt. Ảnh: Bách hoá Xanh
Rau chân vịt hay cải bó xôi chứa ít calo nhưng lại nhiều vitamin A, C, K, folate, sắt, kali, canxi, magie... Nhờ khả năng chống oxy hóa cao đặc biệt là vitamin C và beta-carotene nên rau chân vịt tốt cho tim mạch. Ngoài ra, loại rau này còn tốt cho xương, hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Rau chân vịt có thể ăn sống khi còn non hoặc chế biến thành nhiều món như canh, xào tỏi, trộn salad, ... Ảnh: Điện máy Xanh
Rau chân vịt hay cải bó xôi chứa ít calo nhưng lại nhiều vitamin A, C, K, folate, sắt, kali, canxi, magie... Nhờ khả năng chống oxy hóa cao đặc biệt là vitamin C và beta-carotene nên rau chân vịt tốt cho tim mạch. Ngoài ra, loại rau này còn tốt cho xương, hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Rau chân vịt có thể ăn sống khi còn non hoặc chế biến thành nhiều món như canh, xào tỏi, trộn salad, ... Ảnh: Điện máy Xanh
Rau diếp xoăn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, chất xơ và khoáng chất như kali, canxi, magie… giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Chất xơ tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cơn đói, các vitamin, khoáng chất giúp tăng đề kháng, bảo vệ mắt, hỗ trợ xương và tim mạch. Vị hơi đắng đặc trưng khiến rau diếp xoăn phù hợp với salad, đặc biệt khi kết hợp cùng các nguyên liệu có vị béo hoặc chua nhẹ. Ngoài ăn sống, có thể áp chảo hoặc xào nhanh với tỏi, dầu ô liu và một chút gia vị để làm dịu vị đắng. Ảnh: Báo Nghệ An
Rau diếp xoăn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, chất xơ và khoáng chất như kali, canxi, magie… giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Chất xơ tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cơn đói, các vitamin, khoáng chất giúp tăng đề kháng, bảo vệ mắt, hỗ trợ xương và tim mạch. Vị hơi đắng đặc trưng khiến rau diếp xoăn phù hợp với salad, đặc biệt khi kết hợp cùng các nguyên liệu có vị béo hoặc chua nhẹ. Ngoài ăn sống, có thể áp chảo hoặc xào nhanh với tỏi, dầu ô liu và một chút gia vị để làm dịu vị đắng. Ảnh: Báo Nghệ An
Không có giá thành cao như rau diếp xoăn, xà lách thông thường là loại rau bình dân, hầu như xuất hiện trong nhiều bữa cơm gia đình của người Việt. Xà lách chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin A, C, K, nhóm B (B1, B2, B6, folate) cùng rất nhiều khoáng chất có lợi. Đây là loại rau rất dễ sử dụng khi ăn sống cùng các món cuốn, salad hoặc bánh mì. Ảnh: Bách hoá Xanh
Không có giá thành cao như rau diếp xoăn, xà lách thông thường là loại rau bình dân, hầu như xuất hiện trong nhiều bữa cơm gia đình của người Việt. Xà lách chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin A, C, K, nhóm B (B1, B2, B6, folate) cùng rất nhiều khoáng chất có lợi. Đây là loại rau rất dễ sử dụng khi ăn sống cùng các món cuốn, salad hoặc bánh mì. Ảnh: Bách hoá Xanh
Rau mùi tây là loại rau gia vị giàu dưỡng chất được bày bán phổ biến ở chợ Việt. Loại rau gia vị này cung cấp vitamin K, vitamin C, vitamin A, folate và một số khoáng chất. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mùi tây thường được sử dụng với lượng nhỏ nên không nên xem đây là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong khẩu phần. Có thể dùng mùi tây để trộn salad, rắc lên súp, canh, món cá hoặc thịt sau khi nấu để tăng hương vị và bổ sung thêm rau xanh. Ảnh: Điện máy Xanh
Rau mùi tây là loại rau gia vị giàu dưỡng chất được bày bán phổ biến ở chợ Việt. Loại rau gia vị này cung cấp vitamin K, vitamin C, vitamin A, folate và một số khoáng chất. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mùi tây thường được sử dụng với lượng nhỏ nên không nên xem đây là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong khẩu phần. Có thể dùng mùi tây để trộn salad, rắc lên súp, canh, món cá hoặc thịt sau khi nấu để tăng hương vị và bổ sung thêm rau xanh. Ảnh: Điện máy Xanh
Rau cải rổ giàu vitamin K và các dưỡng chất thiết yếu. Lá cải rổ khá dày nên thường phù hợp với các phương pháp chế biến như hấp, luộc, xào hoặc nấu canh. Có thể thái nhỏ rồi xào nhanh với tỏi hoặc nấu cùng thịt, tôm. Nếu lá già, nên loại bỏ phần gân cứng hoặc nấu lâu hơn một chút để rau mềm và dễ ăn. Ảnh: Bách hoá Xanh
Rau cải rổ giàu vitamin K và các dưỡng chất thiết yếu. Lá cải rổ khá dày nên thường phù hợp với các phương pháp chế biến như hấp, luộc, xào hoặc nấu canh. Có thể thái nhỏ rồi xào nhanh với tỏi hoặc nấu cùng thịt, tôm. Nếu lá già, nên loại bỏ phần gân cứng hoặc nấu lâu hơn một chút để rau mềm và dễ ăn. Ảnh: Bách hoá Xanh
Xem video: Ngay cả thực phẩm lành mạnh như chuối cũng tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng sai cách.
Ngọc Mai
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