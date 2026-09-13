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Quân sự - Thế giới

Tàu hỏa trật bánh ở Pháp, hơn 40 người bị thương

Giới chức Pháp đang điều tra khả năng phá hoại là nguyên nhân gây ra vụ trật bánh tàu hỏa ở Normandy khiến 44 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, giới chức Pháp đang điều tra khả năng phá hoại là nguyên nhân gây ra vụ tàu hỏa trật bánh khỏi đường ray, khiến 44 người bị thương tại vùng Normandy tối 11/9 (giờ địa phương).

"Chuyến tàu khu vực chở 186 hành khách di chuyển từ Rouen đến Caen đã bị trật bánh vào tối 11/9 tại Cléon, thuộc tỉnh Seine-Maritime, phía Tây Bắc nước Pháp", nguồn tin từ cảnh sát cho biết.

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Pháp từng ghi nhận một số vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trước đây. Ảnh: unionesarda.

Một cô gái 18 tuổi nằm trong số những người bị thương và đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Rouen.

Nữ phát ngôn viên của Cơ quan Truyền thông Cảnh sát Quốc gia Pháp (SICOP) cho biết mảnh ray được tìm thấy trên đường ray “có khả năng cao” liên quan đến vụ trật bánh tàu hỏa.

"Giả thuyết về một hành động cố ý gây ra tai nạn xuất hiện sau sự cố. Một bức ảnh chụp thanh ray dài bị cắt nằm giữa hai đường ray đã lan truyền trên mạng xã hội. Theo các báo cáo ban đầu, mảnh kim loại này đã được đặt trên đường ray và khiến tàu trật bánh", truyền thông đưa tin.

Các nhà điều tra đang làm rõ liệu sự việc là do tai nạn hay có yếu tố phá hoại, theo thông tin từ cơ quan này. Văn phòng công tố vẫn thận trọng trong việc đưa ra kết luận, cảnh sát cho biết thêm.

Pháp từng ghi nhận một số vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, trong đó có vụ trật bánh tàu tại Brétigny-sur-Orge, phía Nam Paris vào tháng 7/2013 khiến 7 người thiệt mạng.

Tháng 11/2015, một đoàn tàu cao tốc TGV đang chạy thử nghiệm đã bị trật bánh tại Eckwersheim, gần Strasbourg, làm 11 người tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ trước đây

Nguồn video: VTV
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