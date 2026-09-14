Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận bắn đạn thật

Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa,...

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 14/9 cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các đơn vị pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, cuộc tập trận hôm 12/9 nhằm thực hành vận hành hệ thống điều khiển vũ khí tích hợp, kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị tên lửa và pháo binh.

aptrieutien1.png
Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) giám sát vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

"Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao mức độ chuyên môn hóa của các đơn vị. Các hệ thống vũ khí được huy động đã thể hiện rõ sức mạnh hủy diệt của hỏa lực tập trung", Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên, ông Pak Jong Chon, phát biểu sau khi trực tiếp theo dõi cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Trước đó, ngày 11/9, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự 3 bên.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên vẫn đang đẩy nhanh các hoạt động thử nghiệm bất chấp quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 8/2026 đã kết thúc sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ phóng thử tên lửa trước đây của Triều Tiên

Nguồn video: VNA
#Triều Tiên tập trận bắn đạn thật #Triều Tiên #Triều Tiên phóng tên lửa #Hàn Quốc #vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển?

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

AP đưa tin, Quân đội Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo các vụ phóng này diễn ra từ khu vực thủ đô của Triều Tiên. Quân đội cho biết, các tên lửa được phóng về phía vùng biển phía đông của Triều Tiên.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Hàn Quốc sắp tập trận chung quy mô lớn

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” vào tuần tới.

AP dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jang Do Young cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) bắt đầu vào ngày 17/8 và kéo dài 11 ngày.

Cuộc tập trận này sẽ có khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia, quy mô tương đương những năm trước.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ông Kim Jong Un giám sát vụ thử nghiệm vũ khí trên tàu chiến mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí khác trên tàu khu trục mới.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 5/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí khác trên tàu khu trục mới Kang Kon 5.000 tấn vốn được sửa chữa sau khi bị hư hại trong lễ hạ thủy thất bại năm ngoái.

Đây là động thái quân sự mới nhất thể hiện quyết tâm của ông Kim Jong Un trong việc xây dựng một lực lượng hải quân trang bị vũ khí hạt nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới