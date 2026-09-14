Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận bắn đạn thật

Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa,...

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 14/9 cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các đơn vị pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, cuộc tập trận hôm 12/9 nhằm thực hành vận hành hệ thống điều khiển vũ khí tích hợp, kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị tên lửa và pháo binh.

Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) giám sát vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

"Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao mức độ chuyên môn hóa của các đơn vị. Các hệ thống vũ khí được huy động đã thể hiện rõ sức mạnh hủy diệt của hỏa lực tập trung", Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên, ông Pak Jong Chon, phát biểu sau khi trực tiếp theo dõi cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Trước đó, ngày 11/9, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự 3 bên.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên vẫn đang đẩy nhanh các hoạt động thử nghiệm bất chấp quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 8/2026 đã kết thúc sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu.

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