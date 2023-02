Hàng loạt xe Ford Explorer bị điều tra an toàn tại quê nhà Mỹ

Các cơ quan quản lý an toàn ôtô Mỹ đang mở một cuộc điều tra an toàn đối với hơn 1,8 triệu chiếc xe SUV Ford Explorer. Theo đó, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết họ nhận được nhiều báo cáo về việc các tấm ốp trên kính chắn gió trên xe có thể rơi ra khi đang di chuyển ở tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện đang lưu thông. Các xe nằm trong diện chịu ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ 2011-2019.

Các tấm ốp trên kính chắn gió trên một số xe Ford Explorer có thể rơi ra, va vào phương tiện khác hoặc người đi bộ, dẫn đến tai nạn giao thông.