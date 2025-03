Suzuki Burgman Street 2025, xe ga cao cấp chỉ từ 27,7 triệu đồng

Để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mớ nhất tại Ấn Độ, Suzuki tại nước này mới đây đã trình làng Avenis và Burgman (Burgman Street và Burgman Street EX) đạt tiêu chuẩn OBD-2B. Bộ đôi tay ga Suzuki Avenis và Burgman 2025 mới hiện đã chính thức lên kệ tại các đại lý với mức giá cực kỳ hợp lý. Mẫu xe tay ga Suzuki Avenis 2025 mới có 2 lựa chọn màu sắc mới gồm Metallic Matte Black No. 2 / Matte Titanium Silver. Mức giá xe Suzuki Avenis 2025 93.200 rupee (khoảng 27,7 triệu đồng). Suzuki Avenis 2025 được trang bị động cơ 124,3cc, một xi-lanh, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,7 PS @ 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm @ 5.500 vòng/phút. Xe được cũng được trang bị công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP) và phun xăng điện tử, duy trì khả năng tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Trong khi đó, Suzuki Burgman 2025 mới gồm 2 phiên bản gồm Suzuki Burgman Street và Burgman Street EX tiếp tục là những mẫu xe tay ga cao cấp được yêu thích. Cả hai mẫu xe Suzuki Burgman Street và Burgman Street EX này hiện đều đạt tiêu chuẩn OBD-2B tại thị trường Ấn Độ, đảm bảo khí thải sạch hơn và cải thiện quản lý động cơ. Mẫu xe ga Suzuki Burgman Street 2025 sử dụng động cơ 124cc, sản sinh công suất 8,7 PS @ 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm @ 5.500 vòng/phút, được trang bị công nghệ SEP. Suzuki Burgman Street 2025 có 2 lựa chọn màu sắc mới gồm Pearl Moon Stone Gray (Standard) và Metallic Matte Stellar Blue (Ride Connect). Giá bán là 95.800 rupee - khoảng 28,5 triệu đồng. Còn Burgman Street EX trang bị công nghệ Suzuki Eco Performance Alpha, hệ thống tự động dừng và khởi động động cơ (EASS) và hệ thống khởi động im lặng, cho công suất 8,6 PS @ 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm @ 5.500 vòng/phút. Phiên bản EX cũng đi kèm với bánh xe sau 12 inch, cải thiện độ ổn định khi lái và sự thu hút về mặt thẩm mỹ. Xe được bổ sung thêm màu Metallic Matte Stellar Blue, và vẫn duy trì các màu Metallic Matte Black No. 2 và Metallic Royal Bronze. Mức giá xe Burgman Street EX 2025 có mức bán ra là 116.200 rupee (tương đương khoảng khoảng 34,6 triệu đồng), xe đều đạt tiêu chuẩn OBD-2B. Video: Giới thiệu xe ga Burgman Street và Burgman Street EX mới.

