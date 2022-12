Ford Explorer hơn 2,3 tỷ đồng tại Việt Nam giảm trang bị

Theo đó, lô hàng mới nhất của dòng Ford Explorer 2023 mới sắp được giao đến tay khách hàng trong tháng 12/2022 sẽ không còn tính năng mở cốp rảnh tay, lốp tự vá và cụm điều chỉnh điều hoà hàng ghế sau. Lý giải về nguyên nhân cắt bỏ bớt trang bị, hãng cho biết, việc thay đổi này để phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Mặc dù bị cắt trang bị, nhưng Ford Việt Nam không thay đổi giá bán Explorer. Mức giá xe Ford Explorer 2023 đề xuất 2,399 tỷ đồng. Trên thực tế, đây là mức giá đã tăng thêm 33 triệu đồng so với đề xuất 2,366 tỷ đồng hồi đầu năm 2022. Giá thực tế hiện tại có thể chênh 150-200 triệu đồng ở đại lý nếu khách hàng muốn có suất nhận xe sớm. Trên thực tế, nhiều khách hàng đang có xu hướng tìm phiên bản sản xuất trước thời điểm tháng 7 vì mong muốn được trải nghiệm những tính năng trên, đặc biệt là cụm điều chỉnh điều hoà hàng ghế sau. Dù đây không phải là những tiện ích quan trọng và quá cần thiết, nhưng sự thay đổi về tính năng mà vẫn giữ nguyên giá bán này đối với Ford Explorer sẽ khó làm hài lòng phần đông khách hàng. Ford Explorer thế hệ mới sở hữu diện mạo hiện đại và khỏe khoắn hơn. Mặt ca-lăng dạng lưới nối liền với dải đèn pha LED cỡ lớn. Cản trước trang bị tấm thép bảo vệ, mạ crôm. Xây dựng trên kết cấu unibody mới, Ford Explorer 2022 nhẹ hơn 90 kg so với thế hệ tiền nhiệm. Trục cơ sở tăng từ 2.866 mm lên 3.025 mm, tạo điều kiện bố trí không gian nội thất thoải mái hơn cho người ngồi. Ford Explorer thế hệ mới sở hữu bộ mâm với la-zăng đa chấu 20 inch, lốp không săm. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Tương tự bản cũ, thế hệ mới của Explorer sở hữu thiết kế đuôi xe vuông vức. Ống xả kép đối xứng với cản sau ốp tấm thép. Nội thất Explorer 2022 lột xác với hàng loạt nâng cấp mới. Màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa ba vùng. Vô-lăng ba chấu đa chức năng, đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch sau vô-lăng, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, dàn âm thanh B&O 12 loa cao cấp. Ford cho biết, hãng tăng cường vật liệu cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách. Kính chắn gió và hai kính cửa trước sử dụng vật liệu cao cấp nhằm tăng khả năng cách âm, chống tia tử ngoại. Các trang bị an toàn đáng chú ý trên Ford Explorer 2023 tại Việt Nam là 8 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, BA, EBD,... Ngoài ra, xe còn có gói an toàn Co-Pilot360 với chức năng cảnh báo tiền va chạm, camera sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ qua đường, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn chủ động. Về truyền động, Ford Explorer 2023 sử dụng động cơ EcoBoost V6 2.3L tăng áp, sản sinh công suất 301 mã lực và 432 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền xuống cả 4 bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Xe có chế độ lái dành riêng cho off-road. Explorer thế hệ mới được bán ra tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt mức 650 chiếc. Đây hiện là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 2 tỷ đồng bỏ xa các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado và Volkswagen Teramont. Video: Đánh giá Ford Explorer 2022 tại Việt Nam.

Theo đó, lô hàng mới nhất của dòng Ford Explorer 2023 mới sắp được giao đến tay khách hàng trong tháng 12/2022 sẽ không còn tính năng mở cốp rảnh tay, lốp tự vá và cụm điều chỉnh điều hoà hàng ghế sau. Lý giải về nguyên nhân cắt bỏ bớt trang bị, hãng cho biết, việc thay đổi này để phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Mặc dù bị cắt trang bị, nhưng Ford Việt Nam không thay đổi giá bán Explorer. Mức giá xe Ford Explorer 2023 đề xuất 2,399 tỷ đồng. Trên thực tế, đây là mức giá đã tăng thêm 33 triệu đồng so với đề xuất 2,366 tỷ đồng hồi đầu năm 2022. Giá thực tế hiện tại có thể chênh 150-200 triệu đồng ở đại lý nếu khách hàng muốn có suất nhận xe sớm. Trên thực tế, nhiều khách hàng đang có xu hướng tìm phiên bản sản xuất trước thời điểm tháng 7 vì mong muốn được trải nghiệm những tính năng trên, đặc biệt là cụm điều chỉnh điều hoà hàng ghế sau. Dù đây không phải là những tiện ích quan trọng và quá cần thiết, nhưng sự thay đổi về tính năng mà vẫn giữ nguyên giá bán này đối với Ford Explorer sẽ khó làm hài lòng phần đông khách hàng. Ford Explorer thế hệ mới sở hữu diện mạo hiện đại và khỏe khoắn hơn. Mặt ca-lăng dạng lưới nối liền với dải đèn pha LED cỡ lớn. Cản trước trang bị tấm thép bảo vệ, mạ crôm. Xây dựng trên kết cấu unibody mới, Ford Explorer 2022 nhẹ hơn 90 kg so với thế hệ tiền nhiệm. Trục cơ sở tăng từ 2.866 mm lên 3.025 mm, tạo điều kiện bố trí không gian nội thất thoải mái hơn cho người ngồi. Ford Explorer thế hệ mới sở hữu bộ mâm với la-zăng đa chấu 20 inch, lốp không săm. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Tương tự bản cũ, thế hệ mới của Explorer sở hữu thiết kế đuôi xe vuông vức. Ống xả kép đối xứng với cản sau ốp tấm thép. Nội thất Explorer 2022 lột xác với hàng loạt nâng cấp mới. Màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa ba vùng. Vô-lăng ba chấu đa chức năng, đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch sau vô-lăng, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, dàn âm thanh B&O 12 loa cao cấp. Ford cho biết, hãng tăng cường vật liệu cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách. Kính chắn gió và hai kính cửa trước sử dụng vật liệu cao cấp nhằm tăng khả năng cách âm, chống tia tử ngoại. Các trang bị an toàn đáng chú ý trên Ford Explorer 2023 tại Việt Nam là 8 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, BA, EBD,... Ngoài ra, xe còn có gói an toàn Co-Pilot360 với chức năng cảnh báo tiền va chạm, camera sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ qua đường, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn chủ động. Về truyền động, Ford Explorer 2023 sử dụng động cơ EcoBoost V6 2.3L tăng áp, sản sinh công suất 301 mã lực và 432 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền xuống cả 4 bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Xe có chế độ lái dành riêng cho off-road. Explorer thế hệ mới được bán ra tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt mức 650 chiếc. Đây hiện là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 2 tỷ đồng bỏ xa các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado và Volkswagen Teramont. Video: Đánh giá Ford Explorer 2022 tại Việt Nam.