“Hàng hiếm” Ford Explorer Platinum nhập Mỹ gần 4 tỷ tại Việt Nam

Sở dĩ có giá bán Ford Explorer Platinum 2022 mới này tớ hơn 4 tỷ đồng vì chiếc xe này được nhập khẩu tư nhân và thuộc phiên bản Platinum, là một trong hai bản cao cấp nhất của dòng Explorer tại Mỹ hiện nay, ở một vị thế cao hơn hẳn so với xe chính hãng Việt Nam vốn là bản Limited.



Hiện Ford Explorer 2022 bán chính hãng đang có mức giá rẻ hơn gần 1,6 tỷ đồng so với chiếc xe đang được nhắc đến trong bài này. Khác nhau về phiên bản cũng như thị trường phân phối nên chiếc Explorer Platinum này có nhiều điểm khác biệt với phiên bản được bán chính hãng.



Ở thế hệ thứ 6, Ford Explorer Hoàn Toàn Mới 2022 được phát triển trên một khung gầm mới có chiều dài cơ sở tăng thêm 159mm giúp chiếc xe có tổng thể dài rộng, bề thế hơn. Vẫn giữ được chất khoẻ khoắn vốn có, ngoại hình của Ford Explorer 2022 được trau chuốt với nhiều điểm cải tiến tinh tế.



Lưới tản nhiệt mắt cáo cỡ lớn được tích hợp với cụm đèn pha, vuốt ngang theo phần đầu xe. Cụm đèn sương mù được làm lớn hơn và liền mạch với hốc hút gió. Cản trước bọc thép, hốc hút gió sơn đen và được đẩy cao lên tạo thành hai hình thang gần đối xứng ở phần đầu xe khiến cho thiết kế đầu xe có vẻ khí động học và phóng khoáng hơn.



Hệ thống đèn pha trang bị một bóng đèn màu cam giúp người dùng phân biệt được đây là phiên bản đến từ thị trường Mỹ. Các đường thân xe dập nổi khỏe khoắn, chạy dài về phía sau kết hợp với cụm đèn hậu được thiết kế thanh lịch hơn. Bộ mâm 5 chấu kép khác biệt có kích thước 21 inch, to hơn bản chính hãng 1 inch.



SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.049 x 2.004 x 1.778 (mm). Chiều dài trục cơ sở đạt 3.025 mm. vChiếc Explorer Platinum có phần đuôi hầm hố hơn với thiết kế ống xả kép đối xứng hai bên, trong khi bản chính hãng chỉ có 2 ống xả đơn. Logo phiên bản Platinum đặt tại đuôi xe. Hệ thống đèn hậu dạng LED kết hợp với bóng đèn halogen.



Nội thất của Ford Explorer được nâng cấp tinh tế hơn với vật liệu cao cấp như da, ốp gỗ, chrome xước mờ khiến không gian trong xe sang trọng hơn. Vô lăng 4 chấu bọc da cao cấp, ốp gỗ, có tính năng sưởi và tích hợp hàng loạt nút điều khiển chức năng, ẩn phía sau là màn hình điện tử hoàn toàn Digital Productivity Screen với kích thước 12,3 inch hiển thị tốc độ và thông tin của xe.



Phiên bản Platinum sở hữu màn hình kích thước lớn lên tới 10,1 inch đặt dọc cùng hệ thống giải trí SYNC, trong khi đó biến thể Limited tại Việt Nam sử dụng màn hình 8 inch. Các trang bị tiện nghi khác gần như tương đồng.



Hệ thống ghế ngồi bọc da hai màu đen/nâu chỉnh điện đa hướng, logo Platinum thêu đặt nổi trên tựa lưng. Hệ thống hàng ghế thứ hai trang bị hai ghế ngồi tách biệt, tạo khoảng trống giúp người dùng ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn. Hàng ghế thứ ba rộng rãi, người lớn có thể ngồi vừa thoải mái. Khu vực điều khiển trung tâm cho phép người dùng lựa chọn chế độ lái và cài đặt các tính năng hỗ trợ.



Ford Explorer Platinum trang bị động cơ 3.0L EcoBoost V6, sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 562 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có khả năng đạt tốc độ tối đa 230 km/giờ.

Video: Đánh giá Ford Explorer 2022 nhập chính hãng tại Việt Nam.





