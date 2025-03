Honda HR-V 2025 rục rịch ra mắt Việt Nam, khoảng 700 triệu đồng

Theo nguồn tin từ đại lý, Honda HR-V 2025 về Việt Nam vẫn sẽ có 3 phiên bản, gồm bản e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid và 2 phiên bản G L sử dụng máy xăng truyền thống. Tham khảo tại thị trường Thái Lan, Honda HR-V e:HEV RS bản cao cấp nhất lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 1.5L (106 mã lực, 127 Nm) với mô-tơ điện (131 mã lực, 253 Nm) và hộp số e-CVT. Bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,5L/100 km. Trong khi đó, hai phiên bản G và L vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 119 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Tuy nhiên, phiên bản HR-V L sẽ không còn động cơ tăng áp 1.5L như trước, khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên khoảng 6,7L/100km. Về ngoại hình, Honda HR-V e:HEV RS 2025 sẽ có một số tinh chỉnh đáng kể, như lưới tản nhiệt 3D góc cạnh hơn và cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ các mẫu xe Porsche. Hai phiên bản G và L dự kiến vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở bộ mâm xe. Honda HR-V 2025 còn được bổ sung tùy chọn màu vàng cát ngọc trai (Khaki Sand Pearl), giống với phiên bản tại Thái Lan. Không chỉ thay đổi về hệ truyền động và thiết kế, nội thất và trang bị an toàn của HR-V 2025 cũng được cải tiến đáng kể. Phiên bản HR-V G sẽ có thêm ghế bọc da, cảm biến lùi và gương chống chói tự động. Trong khi đó, bản HR-V L sẽ được nâng cấp với ghế lái chỉnh điện, hệ thống âm thanh 8 loa (tăng 2 loa), 6 túi khí (tăng 2 túi khí), camera quan sát bên phụ và cốp sau đóng/mở điện. Cả ba phiên bản dự kiến sẽ tiếp tục được trang bị gói an toàn Honda Sensing, giúp tăng cường sự an toàn và hỗ trợ người lái. Dự kiến, giá xe Honda HR-V 2025 tại Việt Nam sẽ không biến động nhiều. Bản HR-V G dự đoán vẫn sẽ ở mức 700 triệu đồng như hiện tại. Phiên bản HR-V L (không còn động cơ tăng áp) có thể giảm xuống khoảng 750 triệu đồng. Còn bản HR-V e:HEV RS với công nghệ hybrid dự kiến vẫn giữ mức 870 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda HRV Hybrid 2025 tại Thái Lan.

