Ford Explorer 2022 ngập tràn “option", hơn 2,2 tỷ đồng tại Việt Nam?

Mới đây, một chiếc Ford Explorer bí ẩn đã được bắt gặp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngoại thất của chiếc xe giống hệt như Ford Explorer 2022 mới, nhiều khả năng đây là xe chính hãng được nhập từ Mỹ. Theo tư vấn bán hàng, Ford Explorer 2022 sẽ ra mắt trong đầu năm sau (đó là lý do tại Việt Nam xe được bán ra dưới hình là thức là model 2022), giá xe Ford Explorer 2022 dự kiến từ 2,26 tỷ đồng với duy nhất một phiên bản Limited như đời cũ. Về thiết kế ngoại thất, Ford Explorer 2022 chính hãng tại Việt Nam có kích thước lớn hơn hẳn nhờ chiều dài lên tới 5.049mm - chỉ có chiếc Chevy Traverse "khổng lồ" mới có thể vượt qua con số này. Xe còn có nhiều trang bị nổi bật như đèn pha LED, mâm 20 inch khỏe khoắn kèm lốp Michelin 255/50R20 có khả năng tự vá. Chưa hết, trục cơ sở của Explorer 2022 cũng tương đối dài, 3.025mm, do đó, không gian nội thất của chiếc SUV ba hàng ghế rộng rãi một cách ấn tượng, bên cạnh đó là loạt tính năng mới như vô lăng mới, cần số núm xoay, màn hình tách hẳn bảng táp-lô (bản Limited dùng loại 8 inch) cùng màn hình đo kỹ thuật số cỡ lớn, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, dàn âm thanh B&O 12 loa cao cấp. Sự tiện nghi trên Ford Explorer 2022 rất được chú trọng khi có thêm kính cách âm phía trước, cách âm khoang lái với động cơ tốt hơn, bộ sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Các trang bị an toàn đáng chú ý trên Ford Explorer 2022 là 8 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, BA, EBD, gói an toàn Co-Pilot360 với chức năng cảnh báo tiền va chạm, camera sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ qua đường, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn chủ động. Về truyền động, Ford Explorer 2022 tại Việt Nam dự kiến sẽ sử dụng động cơ EcoBoost V6 2.3L tăng áp, sản sinh công suất 300 mã lực và 420 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền xuống cả 4 bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Xe có chế độ lái dành riêng cho off-road. Video: Giới thiệu mẫu SUV Ford Explorer thế hệ mới.

