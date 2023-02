Tesla Model Y gãy vô lăng trên cao tốc, hãng "phủi" trách nhiệm?

Chất lượng xe của Tesla lại bị đặt dấu hỏi khi mới đây, một tài khoản Twitter cho biết chiếc Tesla Model Y bị rụng vô lăng khi anh đang cầm lái đi trên đường.

Cụ thể, ngày 30/1, người dùng Twitter có tên Preneh24 khi đang điều khiển chiếc Tesla Model Y lưu thông trên đường Woodbridge, bang New Jersey (Mỹ) thì vô lăng bất ngờ bị tách ra khỏi cột lái. Người này cho biết thêm, đây là chiếc xe mà anh mới mua được hơn 1 tuần.

Rất may khi đó phía sau không có ai và chiếc xe đã được tấp vào lề đường thành công mà không xảy ra tai nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, người này đã liên hệ với bộ phận dịch vụ của Tesla và được báo giá sửa chữa Model Y rụng vô lăng là 103,96 USD. Khi đó, anh đã yêu cầu hãng hoàn tiền mua xe hoặc đổi xe mới cho anh. Câu chuyện của Preneh24 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và hầu hết các ý kiến đều phản đối cách giải quyết của hãng xe điện do Elon Musk đứng đầu.



Sau khi vụ việc xảy ra, người này đã liên hệ với bộ phận dịch vụ của Tesla và được báo giá sửa chữa 103,96 USD. Tesla sau đó đã liên hệ và thương lượng trả hết chi phí sửa chữa, ngoài ra còn đồng ý mua lại chiếc Model Y và đổi cho anh một chiếc xe hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hãng xe vẫn khẳng định việc vô lăng chiếc Model Y này rơi ra trong khi lái là "không có khiếm khuyết, lỗi hay các tình trạng thuộc cơ chế bảo hành" và do đó việc điều này "không phải trách nhiệm pháp lý của họ". Ngoài ra, trong bức thư gửi cho chủ xe được InsideEVs đăng tải, Tesla cho biết việc đền một chiếc Model Y mới "như một cử chỉ thiện chí đối với bạn với tư cách là một khách hàng quan trọng của Tesla". Mặc dù hãng xe điện Tesla đã mua lại chiếc Model Y bị rụng vô lăng, nhưng họ khẳng định đây không phải lỗi do nhà sản xuất.

Hóa đơn sửa chữa chiếc Model Y cho thấy họ "đã thay mới hoặc bổ sung" ốc cố định vô-lăng vào trục lái. Linh kiện này mang mã số 1036655-00-A, có nhiệm vụ cố định trục lái. Tuy nhiên, trong các bức ảnh do chủ xe đăng, không thấy bu-lông nào cả. Không rõ do nhà sản xuất quên chưa lắp ráp phần linh kiện này hay do chúng đã rơi ra trong quá trình xe di chuyển.

Tesla hiện chưa đưa ra thêm câu trả lời về sự việc này. Việc thương hiệu này trong thời gian gần đây thường xuyên đối mặt với các vụ bê bối về lỗi kỹ thuật đã khiến không ít người tỏ ra nghi ngại về chất lượng của những mẫu Tesla.