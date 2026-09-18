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Xã hội

Nhiều điểm ngập lụt kéo dài đến 10 tiếng ở Hà Nội nay khô ráo sau 30 phút

Đợt mưa lớn vừa qua ghi nhận thời gian rút nước tại hàng loạt khu vực như Võ Chí Công, Ciputra, Mỹ Đình, Hoa Bằng... thu ngắn đáng kể.

Theo Minh Trí/ Báo Công luận
Nhiều điểm ngập lụt kéo dài đến 10 tiếng ở Hà Nội nay khô ráo sau 30 phút

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9 đến 17/9/2026, tình trạng úng ngập tại nhiều tuyến đường trũng thấp đã được cải thiện rõ rệt ngay sau khi cường độ mưa giảm.

Nhiều điểm ngập lụt kéo dài đến 10 tiếng ở Hà Nội nay khô ráo sau 30 phút ảnh 1
Nhiều điểm ngập lụt kéo dài đến 10 tiếng ở Hà Nội nay khô ráo sau 30 phút

Đối chiếu với đợt mưa năm 2025, tại các khu vực thường xảy ra úng ngập kéo dài từ 4 đến 10 giờ như Võ Chí Công, Ciputra, Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung..., thời gian tiêu thoát nước trong đợt này đã giảm xuống phổ biến chỉ còn từ 30 phút đến 2 giờ.

Đặc biệt, tại tuyến đường Võ Chí Công và Khu đô thị Ciputra, trong thời gian mưa lớn diễn ra chỉ xuất hiện tình trạng nước láng nhẹ mặt đường và nhanh chóng rút hết khi mưa giảm cường độ.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đánh giá, sự chuyển biến tích cực này là nhờ các công trình chống úng ngập khẩn cấp và các dự án xử lý theo lưu vực sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và tiêu thoát của toàn hệ thống thoát nước đô thị đã được nâng cao. Việc kết hợp vận hành đồng bộ giữa hồ điều hòa, trạm bơm, cửa phai và hệ thống cống mương hiện trạng giúp kiểm soát tốt mực nước, thu hẹp phạm vi cũng như giảm thiểu mức độ và thời gian úng ngập so với năm 2025.

Đáng chú ý, kết quả khả quan này đạt được trong bối cảnh Hà Nội vừa trải qua đợt mưa rất lớn với lượng mưa tích lũy kỷ lục (Yên Sở đạt 600,3 mm; Hai Bà Trưng 598,6 mm; Cầu Giấy 473,2 mm) và mực nước các sông nguồn tiêu như sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ đều dâng cao vượt mức báo động.

Cùng với việc rút ngắn thời gian đọng nước ở các khu vực trũng, khu vực trung tâm thành phố và các vùng đã được đầu tư công trình khẩn cấp đợt này hoàn toàn không xảy ra úng ngập.

Hàng loạt "điểm đen" ngập lụt trọng điểm của năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao trong đợt mưa vừa qua đều không ghi nhận tình trạng ngập….

congluan.vn
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#ngập lụt #Hà Nội #dự án chống ngập #giảm ngập #hạ tầng #đường phố

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