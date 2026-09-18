Con đường đông bậc nhất TPHCM sắp lưu thông một chiều

Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám sẽ được tổ chức lưu thông một chiều để thi công ga ST2 thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Sáng 17/9, nhiều biển báo phục vụ phương án tổ chức giao thông mới đã được lắp đặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Tuy nhiên, do phương án chưa được áp dụng nên các biển báo hiện vẫn được che lại, chờ thời điểm chính thức công bố tổ chức giao thông.

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều là trục giao thông chính ở khu vực trung tâm TPHCM. Hằng ngày, lượng phương tiện qua tuyến đường này rất lớn. Vào giờ cao điểm, dòng xe thường di chuyển chậm, xảy ra ùn ứ tại khu vực trước Bệnh viện Từ Dũ, nút giao Cách Mạng Tháng Tám và nút giao Trương Định.

Biển báo chỉ dẫn hướng di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (hướng từ Cao Thắng đi Huyền Trân Công Chúa) đã được lắp đặt.

Theo phương án được Sở Xây dựng TPHCM thống nhất để tổ chức thi công nhà ga ST2 (ga Tao Đàn), đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa sẽ tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Tương tự, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, các biển báo giao thông phục vụ phương án mới cũng đã được lắp đặt. Đoạn đường này sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh minh họa phương án lưu thông một chiều trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ghi nhận của PV trong sáng 17/9 tại đường Cách Mạng Tháng Tám, đơn vị thi công đang hoàn thiện đường tránh để chuẩn bị mặt bằng thi công nhà ga ST2 (ga Tao Đàn).

Vào giờ cao điểm, khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai thường xuyên ùn ứ, đặc biệt khi một phần làn đường đang được thi công.

Biển báo mới được lắp đặt tại điểm giao giữa đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du.

Mặt bằng tổng thể phân luồng giao thông nhà ga ST2 (Tao Đàn). Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM.

Mặt bằng bố trí biển báo phân luồng giao thông qua khu vực thi công ga Tao Đàn. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM.

Thi công trong 3 năm 4 tháng

Theo phương án Sở Xây dựng TPHCM thống nhất, việc thi công nhà ga ST2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám được chia thành 5 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, nhà thầu thi công đường tránh bên phải tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng Bến Thành đi Tham Lương) và thi công tường vây, sàn tạm phía bên trái tuyến. Phạm vi chiếm dụng khoảng 21,9x310,5 m. Phần đường dành cho xe lưu thông có chiều rộng tối thiểu 8,5-9 m và tổ chức một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương.

Giai đoạn 2, đường tránh được thi công bên trái tuyến. Phạm vi chiếm dụng khoảng 24,6x314,1 m. Phần đường còn lại dành cho phương tiện có chiều rộng tối thiểu 7,5 m và tiếp tục tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Bến Thành đi Tham Lương.

Đến giai đoạn 3, đơn vị thi công thực hiện kết cấu khối nhà ga chính. Phạm vi chiếm dụng khoảng 24,5x279,7 m, phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 7,5 m.

Giai đoạn 4, phạm vi chiếm dụng giảm còn khoảng 15,6x233,1 m. Phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 9-10,8 m, tiếp tục tổ chức một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương.

Ở giai đoạn cuối, sàn tạm nhà ga được tháo dỡ, mặt đường Cách Mạng Tháng Tám được hoàn trả. Khi đó, toàn bộ mặt cắt ngang rộng khoảng 14 m được khôi phục và tổ chức lưu thông hai chiều như hiện trạng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thời gian thi công nhà ga ST2 (ga Tao Đàn) dự kiến trong khoảng 1.219 ngày, tương đương khoảng 3 năm 4 tháng.