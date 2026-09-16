Người anh nghẹn lời trước mất mát sau vụ cháy khiến 5 người tử vong

“Rất đau lòng... Giờ chỉ biết tập trung lo hậu sự, đưa các em, các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng”, anh ruột của nạn nhân K. nghẹn ngào.

Khoảng 4h sáng 16/9, ông Lê Văn Truy, anh ruột của nạn nhân L.T.K. (SN 1961) nhận được tin dữ. Ngay lập tức, ông đến hiện trường. Nhưng điều người anh không mong muốn nhất đã xảy ra: người em gái, em rể cùng cháu và những người thân trong gia đình không thể trở về.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, 5 người tử vong trong vụ cháy gồm ông H.M.T. (SN 1960), chủ căn nhà, cùng vợ là bà L.T.K. (SN 1961); cháu nội H.P.L. (SN 2020); ông Đ.M.T. (SN 1960) và vợ là bà Đ.T.L. (SN 1962).

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, giữa lúc nỗi đau vẫn còn quá lớn, ông Truy cùng người thân túc trực để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Nhắc đến những người đã mất, giọng ông Truy chùng xuống. Người em gái L.T.K. từng công tác tại Cục Xây dựng doanh trại, Bộ Quốc phòng. Bà nhập ngũ năm 1981, từng tham gia duyệt binh năm 1985, sau đó công tác một thời gian rồi nghỉ chế độ. Chồng bà - ông H.M.T. là thiếu tá, từng công tác tại Bộ Tư lệnh Lăng và đã nghỉ hưu.

Đau xót hơn cả với gia đình là sự ra đi của cháu nhỏ. Cháu H.P.L., cháu nội của em gái ông Truy sinh 2020 và vừa bắt đầu hành trình đến trường. “Gia đình rất buồn, bé gái mới bắt đầu học lớp 1”, ông Truy nói.

Ông Lê Văn Truy, anh ruột của nạn nhân L.T.K. Ảnh: Hữu Tuấn.

Những câu chuyện về người thân dường như cũng không thể giúp vơi đi nỗi đau đang hiện hữu. Trong khoảnh khắc này, ông Truy chỉ muốn cùng gia đình hoàn tất những công việc cuối cùng cho các em, các cháu.

“Giờ chỉ biết tập trung vào việc lo hậu sự, đưa các em, các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng thôi”, ông nói.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Khi tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, những người thân vẫn lặng lẽ túc trực.

Nỗi đau quá lớn khiến những lời chia sẻ cũng trở nên ngắn ngủi. Với gia đình, lúc này, điều duy nhất họ có thể làm là ở bên nhau, lo hậu sự và tiễn những người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.