Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người anh nghẹn lời trước mất mát sau vụ cháy khiến 5 người tử vong

“Rất đau lòng... Giờ chỉ biết tập trung lo hậu sự, đưa các em, các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng”, anh ruột của nạn nhân K. nghẹn ngào.

Thiên Tuấn

Khoảng 4h sáng 16/9, ông Lê Văn Truy, anh ruột của nạn nhân L.T.K. (SN 1961) nhận được tin dữ. Ngay lập tức, ông đến hiện trường. Nhưng điều người anh không mong muốn nhất đã xảy ra: người em gái, em rể cùng cháu và những người thân trong gia đình không thể trở về.

2aoboqyxfr8radbuvossjenaw2xatuwyacymicc4.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, 5 người tử vong trong vụ cháy gồm ông H.M.T. (SN 1960), chủ căn nhà, cùng vợ là bà L.T.K. (SN 1961); cháu nội H.P.L. (SN 2020); ông Đ.M.T. (SN 1960) và vợ là bà Đ.T.L. (SN 1962).

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, giữa lúc nỗi đau vẫn còn quá lớn, ông Truy cùng người thân túc trực để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Nhắc đến những người đã mất, giọng ông Truy chùng xuống. Người em gái L.T.K. từng công tác tại Cục Xây dựng doanh trại, Bộ Quốc phòng. Bà nhập ngũ năm 1981, từng tham gia duyệt binh năm 1985, sau đó công tác một thời gian rồi nghỉ chế độ. Chồng bà - ông H.M.T. là thiếu tá, từng công tác tại Bộ Tư lệnh Lăng và đã nghỉ hưu.

Đau xót hơn cả với gia đình là sự ra đi của cháu nhỏ. Cháu H.P.L., cháu nội của em gái ông Truy sinh 2020 và vừa bắt đầu hành trình đến trường. “Gia đình rất buồn, bé gái mới bắt đầu học lớp 1”, ông Truy nói.

kto-br_2aoboqz0pqsbgc90cmqizyxja7gsnsxrkmjbb3mo.jpg
Ông Lê Văn Truy, anh ruột của nạn nhân L.T.K. Ảnh: Hữu Tuấn.

Những câu chuyện về người thân dường như cũng không thể giúp vơi đi nỗi đau đang hiện hữu. Trong khoảnh khắc này, ông Truy chỉ muốn cùng gia đình hoàn tất những công việc cuối cùng cho các em, các cháu.

“Giờ chỉ biết tập trung vào việc lo hậu sự, đưa các em, các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng thôi”, ông nói.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Khi tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, những người thân vẫn lặng lẽ túc trực.

Nỗi đau quá lớn khiến những lời chia sẻ cũng trở nên ngắn ngủi. Với gia đình, lúc này, điều duy nhất họ có thể làm là ở bên nhau, lo hậu sự và tiễn những người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Video: Ông Lê Văn Truy, anh ruột của nạn nhân L.T.K. chia sẻ sự mất mát.
#hoả hoạn #cháy nhà #5 người tử vong #Hà Nội #thuỵ khuê #thương vong

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội hỗ trợ 382 triệu đồng cho nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.

Ngày 16/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra tại phường Tây Hồ, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

anh-chup-man-hinh-2026-09-16-luc-135727.png
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
Xem chi tiết

Xã hội

Người thoát nạn từ vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng ở Hà Nội đã ăn được cháo

Vụ cháy nhà 4 tầng ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội) khiến 5 người tử vong, 3 người nhập viện.

Trao đổi về tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị, BS Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 354 cho biết bệnh nhân T.H.M.T (sinh năm 1989) bị ngộ độc khí CO nặng, đồng thời cần tiếp tục theo dõi bỏng đường hô hấp và các tổn thương khác.

kto-tl_2aoboqyzb5hvfc5h9inmrh6xrkginqacbmgqvznu.jpg
Khu vực điều trị của 2 nạn nhân tại Bệnh viện 354.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới