Tiểu khó, tiểu đêm kéo dài, cụ ông 72 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt

Tiểu yếu không ngờ ung thư

Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua ổ bụng cho bệnh nhân P.T.H., 72 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn I.

Trước đó, bệnh nhân đến khám vì tiểu khó, tia nước tiểu yếu, phải rặn khi tiểu và tiểu đêm nhiều lần kéo dài. Những triệu chứng này ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, xét nghiệm và các phương tiện chẩn đoán hiện đại, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn I. Sau hội chẩn với các chuyên khoa, ê-kíp thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua ổ bụng, nhằm điều trị triệt căn phù hợp với tình trạng bệnh.

Ca phẫu thuật do BS.CKI. Lê Minh, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp phẫu thuật.

Sau khi gây mê, các bác sĩ đưa camera và dụng cụ chuyên dụng vào ổ bụng qua các đường vào nội soi. Hình ảnh phẫu trường được phóng đại và hiển thị trên màn hình, giúp ê-kíp quan sát rõ vùng cần can thiệp.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách, cắt tuyến tiền liệt tận gốc, đồng thời kiểm soát cẩn thận mạch máu và những cấu trúc quan trọng xung quanh. Theo bệnh viện, lượng máu mất trong mổ không đáng kể, không ghi nhận tổn thương các tạng xung quanh và cuộc phẫu thuật được kiểm soát hoàn toàn.

Sau gần 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và đi lại bình thường, dự kiến được xuất viện trong thời gian tới.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKI Lê Minh cho biết, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên có chuyên môn, kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị phù hợp.

Trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, phẫu thuật viên phải vừa bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư, vừa cố gắng bảo tồn các cấu trúc liên quan nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện và tình dục khi điều kiện bệnh lý cho phép.

So với phẫu thuật mở truyền thống, phẫu thuật nội soi có mức độ xâm lấn thấp hơn, với các đường mổ nhỏ để đưa camera và dụng cụ vào bên trong. Phương pháp này có thể giúp giảm đau sau mổ, hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm hơn và hạn chế ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết bệnh viện định hướng tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, trong đó có phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cần lưu ý triệu chứng đường tiểu ở nam giới lớn tuổi

BS.CKI Lê Minh cảnh báo, tiểu khó, tia nước tiểu yếu, phải rặn khi tiểu hoặc tiểu đêm nhiều lần là những triệu chứng cần được thăm khám, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi. Các biểu hiện đường tiểu dưới có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, do đó không nên tự xác định nguyên nhân hoặc trì hoãn việc kiểm tra.

Với ung thư tuyến tiền liệt, việc phát hiện bệnh và đánh giá giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương án điều trị. Người có triệu chứng bất thường kéo dài nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu thăm khám và chỉ định các xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán cần thiết.

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