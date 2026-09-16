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Số hóa - Xe

Meta AI từ trò đùa thành trợ lý AI đa năng

Từng bị người dùng chế meme vì những câu trả lời ngớ ngẩn, Meta AI đang thay đổi hình ảnh khi ngày càng được kỳ vọng trở thành trợ lý số thực thụ.

Thiên Trang (TH)
Meta AI từ trò đùa thành trợ lý AI đa năng

Không lâu trước đây, Meta AI thường xuất hiện trên mạng xã hội với tư cách một chatbot để người dùng thử nghiệm, trêu chọc và thậm chí biến những câu trả lời kỳ quặc thành meme. Việc được tích hợp trực tiếp vào WhatsApp, Messenger và Instagram giúp Meta AI nhanh chóng tiếp cận lượng người dùng khổng lồ, ngay cả khi nhiều người ban đầu tìm đến chỉ vì tò mò. Nhưng khi năng lực của các mô hình AI được cải thiện, vai trò của chatbot này cũng bắt đầu thay đổi.

Meta AI đang được định hướng từ một chatbot trả lời câu hỏi thành trợ lý có thể hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Meta AI có được lượng tương tác lớn từ người dùng phổ thông. Thay vì phải thuyết phục người dùng tải một ứng dụng AI riêng, Meta đưa chatbot vào những nền tảng vốn đã trở thành công cụ giao tiếp hàng ngày. Mỗi câu hỏi, yêu cầu chỉnh sửa nội dung hay cuộc trò chuyện với AI đều trở thành một tình huống thực tế để hệ thống được kiểm nghiệm và cải thiện. Chính thói quen sử dụng này tạo ra lợi thế đáng kể khi Meta muốn biến AI từ một tính năng phụ thành một phần trong hệ sinh thái của mình.

Theo nội dung được công bố trong nguồn, bước chuyển tiếp theo đến từ Muse, trợ lý AI được thiết kế theo hướng có khả năng thực hiện tác vụ thay người dùng thay vì chỉ đưa ra câu trả lời. Hệ thống được mô tả có thể xử lý nhiều công việc liên quan đến tài chính, mua sắm và công việc văn phòng như thanh toán, đặt hàng, soạn email, lên lịch hoặc hỗ trợ đặt dịch vụ. Nếu được triển khai đúng như mô tả, đây sẽ là sự thay đổi đáng kể về cách người dùng tương tác với AI, từ mô hình “hỏi và đáp” sang “giao việc và nhận kết quả”.

Khả năng hoạt động ngay trong các dịch vụ quen thuộc của Meta cũng là một yếu tố quan trọng. Người dùng không nhất thiết phải chuyển sang một ứng dụng riêng mà có thể đưa yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên trên WhatsApp, Messenger hoặc Instagram. AI sau đó có thể thực hiện chuỗi tác vụ ở phía sau, chẳng hạn kết hợp thông tin từ nhiều dịch vụ để hỗ trợ một kế hoạch mua sắm, chuyến đi hoặc công việc cá nhân. Cách tiếp cận này có thể làm giảm đáng kể số lần người dùng phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, đồng thời biến trợ lý AI thành lớp giao diện mới nằm phía trên nhiều dịch vụ số.

Việc tích hợp AI trực tiếp vào WhatsApp, Messenger và Instagram giúp người dùng tiếp cận trợ lý số mà không cần chuyển sang ứng dụng riêng.

Tuy nhiên, càng được trao nhiều quyền hành động, Meta AI càng phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về bảo mật và quyền riêng tư. Một chatbot đưa ra câu trả lời sai có thể gây bất tiện, nhưng một tác nhân AI được phép gửi email, đặt hàng hoặc thực hiện giao dịch tài chính có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng nếu hiểu sai yêu cầu hoặc bị khai thác. Vì vậy, sự chuyển dịch từ chatbot sang AI agent không chỉ là câu chuyện về năng lực mô hình mà còn liên quan đến cơ chế xác nhận, giới hạn quyền truy cập và khả năng kiểm soát của người dùng.

Sự thay đổi này cũng cho thấy một hướng đi đáng chú ý của thị trường AI. Người dùng có thể ban đầu đến với một sản phẩm chỉ để thử cho vui, nhưng nếu hệ thống đủ hữu ích, thói quen đó có thể chuyển thành nhu cầu sử dụng thực tế. Với Meta, lợi thế nằm ở việc Meta AI đã có sẵn vị trí trong những ứng dụng được hàng tỷ người sử dụng. Thách thức tiếp theo là biến sự tò mò thành niềm tin, đặc biệt khi AI không chỉ trả lời câu hỏi mà bắt đầu được trao quyền hành động thay con người.

#Meta AI #trợ lý AI #chatbot #WhatsApp #Messenger #Instagram

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