Meta đang trả tiền để theo dõi người dùng AI của họ

Meta giảm giá lên tới khoảng 95% cho những người dùng "đóng góp" vào quá trình phát triển các mô hình tương lai bằng cách chia sẻ các câu lệnh và kết quả.

Hầu hết các công cụ AI đều cho phép người dùng lựa chọn không chia sẻ dữ liệu sử dụng của mình với nhà cung cấp mô hình nhằm cải thiện các phiên bản tương lai. Meta đã biến ý tưởng này thành một dịch vụ có thu phí.

Với mô hình Muse Spark mới, được thiết kế để vận hành các tác vụ lập trình và các tác nhân khác, Meta đưa ra mức giảm giá rõ rệt, trung bình lên tới khoảng 95% cho những người dùng “đóng góp” vào quá trình phát triển các mô hình tương lai bằng cách chia sẻ các lệnh truy vấn và kết quả đầu ra của mô hình.

Nếu chấp nhận để Meta thu thập dữ liệu, người dùng Muse Spark sẽ được ưu đãi lên đến 95% về giá.

Cụ thể, với 1 triệu token đầu vào theo thỏa thuận tiêu chuẩn, người dùng phải trả 1,25 USD, nhưng theo mô hình giá dành cho người đóng góp, chi phí chỉ còn 10 cent. Đối với token đầu ra, giá tiêu chuẩn là 4,25 USD cho mỗi triệu token, nhưng với mô hình đóng góp, con số này chỉ còn 20 cent.

Meta đã gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập dữ liệu huấn luyện. Nhưng một sáng kiến theo dõi việc sử dụng máy tính của nhân viên, được triển khai đầu năm nay, đã vấp phải nhiều chỉ trích nội bộ và bị tạm dừng vào tháng 6.

Loại dữ liệu người dùng này rất quan trọng để cải thiện hiệu quả của các công cụ tác nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà phát triển mô hình ngày càng chú trọng triển khai các công cụ tác nhân cho những lĩnh vực ngoài kỹ thuật phần mềm, khả năng đánh giá và cải thiện các công cụ này vẫn bị cản trở bởi sự phức tạp và thiếu dấu vết số hóa trong nhiều quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Meta thiếu nhất cho AI của họ là khả năng đánh giá và cải thiện chính nó.

Ông Arvind Narayanan, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Princeton, lưu ý rằng có nhiều bằng chứng cho thấy các tập đoàn lớn không muốn dữ liệu của mình được sử dụng cho việc huấn luyện mô hình.

Narayanan nói: “Họ vẫn lựa chọn các gói Enterprise tính phí theo token dù các gói dành cho người dùng cá nhân như Claude Max và ChatGPT Pro có giá rẻ hơn từ 10 đến 20 lần”.

Có lẽ nhận thấy thực tế này, Meta đã đưa ra chính sách bồi thường rõ ràng cho các doanh nghiệp để thu thập thông tin đó. Hướng dẫn về giá của công ty cho biết tầng đóng góp “giảm rào cản gia nhập cho việc thử nghiệm, tích hợp và mở rộng các thử nghiệm mà việc huấn luyện trên dữ liệu của bạn là chấp nhận được.”

Theo ông Narayanan, điều này có thể thúc đẩy các tập đoàn lớn thận trọng hơn trong việc xác định dữ liệu nào thực sự là tài sản riêng và dữ liệu nào có thể chia sẻ với các nhà cung cấp mô hình.

Khung chính sách này cũng có thể góp phần vào cuộc cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt giữa các phòng thí nghiệm AI hàng đầu. Các mô hình Fable và Mythos mới nhất của Anthropic, vừa ra mắt hôm qua, cũng đi kèm với mức giá xử lý token lưu trữ thấp hơn, trong khi các mô hình mới nhất của OpenAI đã được giảm giá mạnh vào cuối tháng 7.