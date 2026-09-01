Meta nhận ngay kết đắng khi dùng tác nhân AI thay thế 60% nhân sự

Meta dự thay thế 60% nhân sự bằng các tác nhân AI nhưng phải hủy bỏ vì chúng "gây rối quy mô lớn và làm gia tăng 40% sự cố kỹ thuật và an ninh nghiêm trọng".

Meta đã từng xác nhận kế hoạch có tên mã là Dự án OT (viết tắt của chuyển đổi tổ chức), đã xem xét các kịch bản trong đó giảm 60% số lượng nhân viên của một số nhóm và kế hoạch này dự kiến ​​sẽ có hai đợt sa thải.

Hãng Reuters đưa tin rằng Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, “đã khởi động Dự án OT và chỉ đạo các giám đốc điều hành tiến hành những thay đổi về cơ cấu quản lý” vào đầu năm nay.

Dự án điên rồ cùng "AI native"

Hãng này cho biết đợt sa thải đầu tiên thuộc Dự án OT diễn ra vào tháng 5 và Meta đã hủy bỏ đợt thứ hai. Meta đã phải xem xét “hàng loạt tài liệu nội bộ, bài đăng và bản ghi âm” và đã nói chuyện với “hơn 20 người am hiểu về hoạt động nội bộ của Meta” về các kế hoạch đã bị hủy bỏ sau đó.

Mark Zuckerberg thực sự đã khởi động một dự án thay thế 60% nhân viên bằng các tác nhân AI.

Theo các điều tra của Reuters, các giám đốc điều hành của Meta đã thành lập Dự án OT vào tháng Giêng. Dự án OT được cho là đã nghiên cứu việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện “phần lớn công việc hàng ngày do hàng nghìn nhân viên đảm nhiệm”.

Trong những kịch bản này, Meta sẽ giao cho một số nhân viên AI những vai trò mới và sa thải những người khác. Một giám đốc nhân sự được cho là đã nói rằng Meta sẽ giảm số lượng nhân viên khoảng 25% hoặc hơn trong những kịch bản này.

Meta dự định sử dụng một phần số tiền tiết kiệm được từ việc sa thải nhân viên để trả lương cao cho những nhân viên giỏi, đặc biệt là những người có kỹ năng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo.

Một trong những tài liệu của Dự án OT mà Reuters đã xem xét mô tả "AI native" là một công ty nơi "các công cụ và tác nhân sẵn sàng cho AI tương tác với nhau, quy trình làm việc được tự động hóa, [và] các bản dựng mới được ưu tiên AI".

Theo tài liệu này, "AI native" cũng có nghĩa là bán các tác nhân AI cho bên thứ ba, điều mà Meta đã bắt đầu làm vào tháng Sáu.

Năm nay, Meta được cho là đã triển khai một chương trình thí điểm nhằm tái cấu trúc các nhóm kỹ thuật, nhóm nghiên cứu và ít nhất tám nhóm khác thành các nhóm nhỏ hơn.

Điều này diễn ra sau khi có thông tin về việc công bố một bài đăng nội bộ có tên “Sổ tay hướng dẫn ứng dụng AI gốc” vào tháng 10, trong đó một thành viên nhóm quản lý sản phẩm của Meta đã phác thảo cách thức dự án thí điểm sẽ loại bỏ khâu quản lý trung gian và sử dụng “phân tích có sự hỗ trợ của tác nhân” để giúp ưu tiên các nhiệm vụ hàng ngày.

Hãng Reuters lưu ý rằng các nhân viên phòng nhân sự và “hệ thống trí tuệ nhân tạo” sẽ giúp các lãnh đạo của Meta đưa ra quyết định về việc thăng chức.

Tham vọng của tư bản đỗ vỡ

Ngay sau khi công bố đợt sa thải hồi tháng 5, Zuckerberg được cho là đã hủy bỏ đợt sa thải tháng 11. Hãng Reuters cho biết họ "không thể xác định chính xác điều gì đã khiến Zuckerberg thay đổi quyết định".

Hãng Reuters cho biết, những báo cáo hồi tháng 3 và tháng 4 về việc sắp có sa thải và việc Meta theo dõi thao tác bàn phím và chuột của nhân viên để huấn luyện các tác nhân AI (Meta hiện đã tạm dừng chương trình này ) đã ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần làm việc của nhân viên.

Dự án buộc phải hủy bỏ vì tác nhân AI đã thực hiện “các hành động gây rối quy mô lớn mà con người khó có thể thực hiện” dẫn đến việc gia tăng 40% các sự cố kỹ thuật và an ninh nghiêm trọng.

Một yếu tố tiềm năng khác trong quyết định thu hẹp quy mô Dự án OT của Meta là sự không chắc chắn về việc liệu việc tăng cường sử dụng AI có thúc đẩy năng suất hay không.

Trích dẫn các bài đăng nội bộ, theo Giám đốc công nghệ của Meta, Andrew Bosworth vào đầu tháng 6: "Các thay đổi mã được thực hiện đối với các nền tảng phần mềm nội bộ và cơ sở hạ tầng mà nhân viên sử dụng trong công việc đã tăng 220% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng những thay đổi dẫn đến các tính năng mới hoặc được nâng cấp đến tay người dùng Meta chỉ tăng 36%.”

Các bài đăng nội bộ cũng cho thấy các tác nhân AI thực hiện “các hành động gây rối quy mô lớn mà con người khó có thể thực hiện” và dẫn đến việc gia tăng 40% các sự cố kỹ thuật và an ninh nghiêm trọng so với năm trước. Thời gian nhân viên dành để giải quyết những vấn đề đó tăng tới 70%.

Đương nhiên, Meta đã từ chối bình luận về những bài đăng nội bộ này. Nhưng vào tháng 7, Zuckerberg được cho là đã thừa nhận trong một cuộc họp của công ty rằng "quỹ đạo phát triển của các tác nhân trong ít nhất bốn tháng qua đã không thực sự tăng tốc như chúng ta mong đợi."

Nhiều tổ chức, bao gồm cả những tổ chức lớn và nhỏ hơn nhiều so với Meta, đang tìm hiểu các cách thức mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp đạt được các mục tiêu của công ty, chẳng hạn như tiết kiệm thời gian cho nhân viên, thúc đẩy doanh thu hoặc giảm chi phí, trong một số trường hợp, bao gồm cả chi phí nhân sự.

Câu chuyện của Meta cũng cho thấy một số công ty nhẫn tâm đi xa đến mức nào để triển khai AI theo cách có lợi, ngay cả khi phải trả giá đắt.

Trường hợp của Meta cho thấy ngay cả một số tổ chức nhiệt tình nhất cũng có thể gặp khó khăn trong việc thay thế nhiều khối lượng công việc của con người bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng nêu bật những rủi ro của các dự án AI quá mức.