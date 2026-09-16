[INFOGRAPHIC] Acer Swift Air 14 nhẹ 1,19 kg

Acer mang đến IFA 2026 loạt đột phá về phần cứng
Acer mang đến IFA 2026 máy chơi game cầm tay, laptop thân thiện với môi trường và máy tính để bàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ.
Acer tiến vào IFA 2026 với loạt sản phẩm đa dạng, bao gồm máy chơi game cầm tay, laptop siêu mỏng nhẹ, máy tính để bàn tập trung vào AI, màn hình dành cho nhà sáng tạo nội dung, máy tính bảng và phụ kiện di động.
Những sản phẩm mới này, dự kiến ra mắt tại sự kiện next@acer sắp tới của hãng, tiếp tục thể hiện chiến lược “phủ sóng mọi phân khúc” quen thuộc của Acer, nhưng năm nay nổi bật hơn với các chủ đề như tính di động, khả năng sửa chữa, xử lý tác vụ AI và màn hình tốc độ cao.
[GALLERY] 4 laptop pin “trâu” nhất 2026, dùng cả ngày không sạc
Từ MacBook Pro M5 đến MSI Prestige AI Plus, đây là 4 mẫu laptop sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất năm 2026 cho làm việc và giải trí.
Asus Zenbook 14 với CPU AMD Gorgon Point và màn hình OLED
Asus vừa ra mắt dòng laptop 14 inch mới với sức mạnh của bộ xử lý APU AMD Gorgon Point, sở hữu pin 75Wh, màn hình OLED 1200p và RAM LPDDR5X lên đến 32GB.
Asus vừa ra mắt dòng laptop Zenbook 14 mới trên toàn cầu. Được trang bị bộ xử lý APU AMD Ryzen Gorgon Point, những chiếc laptop 14 inch này thay thế cho các mẫu Krackan Point năm ngoái thay vì các mẫu Intel Arrow Lake-H tương ứng.
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