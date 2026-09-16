[INFOGRAPHIC] Acer Swift Air 14 nhẹ 1,19 kg

Acer mang đến IFA 2026 máy chơi game cầm tay, laptop thân thiện với môi trường và máy tính để bàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ.

Acer tiến vào IFA 2026 với loạt sản phẩm đa dạng, bao gồm máy chơi game cầm tay, laptop siêu mỏng nhẹ, máy tính để bàn tập trung vào AI, màn hình dành cho nhà sáng tạo nội dung, máy tính bảng và phụ kiện di động.

Những sản phẩm mới này, dự kiến ra mắt tại sự kiện next@acer sắp tới của hãng, tiếp tục thể hiện chiến lược “phủ sóng mọi phân khúc” quen thuộc của Acer, nhưng năm nay nổi bật hơn với các chủ đề như tính di động, khả năng sửa chữa, xử lý tác vụ AI và màn hình tốc độ cao.