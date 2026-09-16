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[INFOGRAPHIC] Acer Swift Air 14 nhẹ 1,19 kg

Acer Swift Air 14 hướng đến học tập và công việc linh hoạt với thân máy 1,19 kg, màn hình 120Hz, chip Intel Core 5 và pin công bố đến 16 giờ.

Thiên Trang (th)
[INFOGRAPHIC] Acer Swift Air 14 nhẹ 1,19 kg
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#Acer Swift Air #Laptop nhẹ #Laptop 120Hz #Laptop Core i5 #Laptop pin 16h

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Acer mang đến IFA 2026 loạt đột phá về phần cứng

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Những sản phẩm mới này, dự kiến ra mắt tại sự kiện next@acer sắp tới của hãng, tiếp tục thể hiện chiến lược “phủ sóng mọi phân khúc” quen thuộc của Acer, nhưng năm nay nổi bật hơn với các chủ đề như tính di động, khả năng sửa chữa, xử lý tác vụ AI và màn hình tốc độ cao.

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[GALLERY] 4 laptop pin “trâu” nhất 2026, dùng cả ngày không sạc

Từ MacBook Pro M5 đến MSI Prestige AI Plus, đây là 4 mẫu laptop sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất năm 2026 cho làm việc và giải trí.

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Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên tính di động, thời lượng pin đang trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua laptop, và năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu máy có thể hoạt động liên tục cả ngày mà gần như không cần cắm sạc.
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Đứng đầu danh sách là HP OmniBook 5 14 inch khi mẫu laptop này gây ấn tượng mạnh với thời lượng pin thực tế lên tới hơn 34 giờ theo thử nghiệm của PCMag, vượt xa mức công bố 26 giờ 30 phút từ HP, đồng thời còn sở hữu màn hình OLED, RAM 32 GB và SSD 1 TB với mức giá khoảng 21 triệu đồng.
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Asus vừa ra mắt dòng laptop Zenbook 14 mới trên toàn cầu. Được trang bị bộ xử lý APU AMD Ryzen Gorgon Point, những chiếc laptop 14 inch này thay thế cho các mẫu Krackan Point năm ngoái thay vì các mẫu Intel Arrow Lake-H tương ứng.

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